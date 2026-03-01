Flugblatt: Angriffskrieg auf den Iran durch Israel und USA - Die Region steht in Flammen! Neue Qualität des imperialistischen Kriegs, Kampf um Weltfrieden herausgefordert

Die faschistische Trump-Regierung und das faschistisch-zionistische Regime in Israel zündeten die Lunte am Pulverfass Naher Osten. Denn dieser Krieg richtet sich gegen ein neuimperialistisches Land, den Iran. Dieser ist wiederum der engste Verbündete der neuen Supermacht China sowie Russlands im heiß umkämpften Nahen Osten. Damit verschärft dieser Krieg die akute Weltkriegsgefahr erheblich.

Hier wird erstmals in der Nachkriegszeit durch den US-Imperialismus versucht, ein imperialistisches Land niederzuringen. Das ist eine neue Qualität der zwischenimperialistischen Widersprüche. Es geht um das Ziel eines Regime-Change. Schnell reagierte das faschistische Regime des Iran mit Raketenangriffen in sieben Ländern. Ein Flächenbrand mit Eigendynamik hat bereits begonnen.

Ob es zum Weltkrieg kommt, das hängt wesentlich von China und Russland ab. Letztendlich entscheidend sind die Arbeiterklasse und die breiten Massen der Welt und die Völker des Iran, wie die Sache weiter verläuft. Russland und China müssten entsprechend der Beistandsverpflichtungen aktiv werden. Das ist USA und Israel bewusst - und sie haben diese Gefahr in Kauf genommen. Ihr Ziel ist eine Neuordnung der Region mit Großisrael im Zentrum gegen den zunehmenden Einfluss von China. ...

