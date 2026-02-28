Gelsenkirchen: Neuer Krieg im Iran wühlt auf und macht Sorge

Ein junger Postbote aus dem Libanon hatte gerade mit seinen Eltern telefoniert, die noch in der alten Heimat leben. Israel hat auch den Libanon angegriffen und die Eltern sind in großer Sorge. Die Hisbollah geht jetzt schlimm gegen alle Kritiker vor. An den Tankstellen sind ewige Schlangen, Flüge sind gestrichen, es gibt kein Entrinnen!

Ein älterer algerischer Arbeiter sieht die Zusammenhänge: Gleich nebenan der neue Krieg zwischen Afghanistan und Pakistan. Wohin führt das alles?

Ein Arbeiter aus dem Transportwesen schüttelt nur den Kopf über Donald Trump. "Ich bin schon so oft an eurer Zentrale vorbeigegangen, aber jetzt ist es mal an der Zeit, sich einzutragen."

Drei Jugendliche diskutieren bereits lautstark und aufgewühlt über den neuen Krieg, als sie an unserem Stand vorbeikommen. "Iran wird sich das nicht gefallen lassen und zurückschlagen. Und Trump? Wo der hinkommt, fallen Bomben! Aber man kann ja nichts dagegen machen."



Sie sind erstaunt, als sie hören, dass sieben Millionen gegen die AfD in Deutschland demonstriert haben. "In Deutschland leben doch nur 80 Millionen, 7 Millionen sind echt krass!" Der nächste grinst: „Ach, ihr seid von dem Haus vorne. Ich laufe jeden Tag daran vorbei. Aber ich kannte nie jemanden. Und manchmal hat man auch was Schlechtes gehört, mit den Fahnen und so … Aber eigentlich bräuchte man heute einen richtigen Aufstand. Da müssen dann aber auch alle mitmachen!" Sie tragen sich für den REBELL ein. "Wir kommen auf jeden Fall!"

Drei polnische Bauarbeiter sprechen nur etwas Deutsch, aber die Botschaft ist klar: "Trump ist ein Teufel. Und wenn die AfD drankommt, würde Polen wieder braun." Manche gehen wortlos vorbei und das Geld sitzt nicht locker im Portemonnaie. Viele haben viele Probleme in ihrem Alltag, und da ist noch ein neuer Krieg zu viel des Schlechten. Doch zweifellos sind viele aufgewühlt und insbesondere Jugendliche waren heute engagiert, politisch zu diskutieren und aktiv zu werden.