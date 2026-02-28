Iran: NCP (Mashal) verurteilt US-Imperialismus und Israel aufs Schärfste

Die NCP (Mashal) verurteilt den US-Imperialismus und seinen Handlanger Israel aufs Schärfste für ihren Angriff auf den Iran. Ein solcher Schritt ihrerseits würde die Welt in einen Dritten Weltkrieg führen, der sich zu einem Atomkrieg ausweiten könnte. Es steht fest, dass ein Atomkrieg eine große Gefahr für die gesamte Menschheit darstellen würde.



Der Imperialismus ist bereits seit jeher die Hauptursache für Kriege. Seit Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, hat der Imperialismus die Form des Terrorismus angenommen. Somit ist der imperialistische Terrorismus unter der Führung von Trump zu einer großen Gefahr für die gesamte Menschheit und den Weltfrieden geworden.



Vor diesem Hintergrund ist es die internationale Verantwortung aller friedliebenden Menschen auf der ganzen Welt, sich für die Verteidigung des Weltfriedens und den Kampf gegen den imperialistischen Faschismus einzusetzen.



Wir sind zuversichtlich, dass das iranische Volk über den amerikanischen Imperialismus siegen wird. Wir bekunden unsere Solidarität mit dem iranischen Volk in seinem gerechten Krieg gegen die Angriffe des amerikanischen Imperialismus und seiner Handlanger.