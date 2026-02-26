Kumpel für AUF sammelt Spenden für ukrainische Bergarbeiter

Auf den Tag seit vier Jahren leidet die Bevölkerung in der Ukraine unter dem barbarischen Krieg. Deshalb hat Kumpel für AUF Im Vest am 24. Februar eine Spendenaktion in Marl-Hüls durchgeführt. Jeder Cent kommt Bergarbeiterfamilien in Novovolynsk zugute und ist bereits auf dem Weg dorthin.

Ein Kumpel von dort schrieb "Alle sind sich einig, dass wir Frieden brauchen. ... Die Arbeiterklasse der Ukraine hat keine gemeinsamen Interessen – weder mit dem russischen Imperialismus noch mit dem westlichen Imperialismus." Bei der Sammlung am Dienstag kamen in einer knappen Dreiviertelstunde 62,70 Euro von Passanten zusammen. Auch etliche Kinder und Jugendliche verschiedenster Herkunft gaben das "Kleingeld", das sie dabei hatten.

Hoch die internationale Solidarität!