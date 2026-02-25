Erklärung des Zentralkomitees der MLPD

„Millionen formieren sich weltweit gegen Faschismus und Krieg" ist übersetzt

Die neue Erklärung des Zentralkomitees der MLPD „Millionen formieren sich weltweit gegen Faschismus und Krieg" liegt jetzt übersetzt auf Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch online auf der Homepage der MLPD vor. Weitere Sprachen sind in Vorbereitung.

 

Hier gibt es die Erklärung auf Englisch!

 

Hier gibt es die Erklärung auf Spanisch!

 

Hier gibt es die Erklärung auf Französisch!

 

Hier gibt es die Erklärung auf Russisch!