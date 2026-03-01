Montagsdemos am 2. März im Zeichen des Kampfs um den Weltfrieden

Montag ist Tag des Widerstands! Bundesweite Montagsdemo stellt ihre Kundgebungen am Montag, dem 2. März, ins Zeichen des Kampfs um den Weltfrieden!

Die israelische Armee hat heute gemeinsam mit den USA den Iran bombardiert. Hunderte Zivilisten, darunter viele Kinder und Jugendliche wurden bereits getötet. Wie kann das eine angebliche Mission zum Schutz der iranischen Bevölkerung vor dem iranischen Regime sein? Der iranische Staat greift im Gegenzug US-Stützpunkte in Bahrain, Kuwait und Katar an. Das ist eine brandgefährliche Situation – nicht nur für die Menschen im Nahen Osten.

Ein dritter Weltkrieg ist eine konkrete akute Bedrohung geworden! Die USA unter Donald Trump beweisen sich mal wieder als Hauptkriegstreiber in der Welt. Aber wir sind auch nicht blind gegenüber und richten uns gegen alle beteiligten Kriegstreiber. Wir stehen an der Seite des iranischen Volkes gegen die faschistischen Massaker des iranischen Regimes.

Der weltweite Konkurrenzkampf zwischen den rivalisierenden Großmächten wird auf dem Rücken der Bevölkerung rücksichtslos ausgetragen. Bundeskanzler Merz wurde vorab von dem Militärangriff auf den Iran informiert. Er befürwortet die Angriffe der USA und Israels, andere etablierte Parteien schweigen. Bisher äußert sich nur die Linkspartei kritisch. Auch Deutschland strebt selbst eine größere Rolle im Verteilungskampf um Rohstoffe und Einflussgebiete an. Auf dieser Linie liegt, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags aktuell grünes Licht für die Beschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr gegeben hat. Mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft wird rigoros der Rotstift im sozialen Bereich angesetzt.

Wir fordern:

Sofortiger Stopp der Bombardements!

Verstärken wir den Kampf um den Erhalt des Weltfriedens!

Stehen wir gemeinsam weltweit auf gegen Faschismus und Krieg!

Stopp der Kriegswirtschaft und Militarisierung!

Für die Vernichtung aller Atomwaffen und Beendigung von Atomprogrammen auf allen Seiten!

Am Montag 2.März finden ohnehin turnusmäßig in vielen Städten Kundgebungen der Montagsdemos statt. Wendet euch an alle fortschrittlichen und demokratischen Kräfte, ladet sie ein, sich zu beteiligen und ergreift, wo sinnvoll, auch außer der Reihe die Initiative zu Kundgebungen im Sinne _plus X_!

Hoch die internationale Solidarität!

Ulrich Achenbach, Matz Müllerschön, Andreas Schweizer und Ulja Serway