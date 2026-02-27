Gefechte zwischen Pakistan und Afghanistan
Pakistanische Regierung erklärt Afghanistan den „offenen Krieg“
Die pakistanische Regierung hat den Taliban in Afghanistan den „offenen Krieg“ erklärt. Nachdem Kämpfer der faschistischen Taliban-Regierung in Afghanistan am 26. Februar eine „breit angelegte“ Offensive gegen pakistanische Armeeposten an der gemeinsamen Grenze gestartet hatten, schrieb der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif, auf der Plattform X: „Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und euch.“ In der Folge bombardierte die pakistanische Armee in der Nacht mehrere Ziele in Afghanistans großen Städten. Darunter war auch die Hauptstadt Kabul.