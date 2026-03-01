Protest gegen Höcke in Reutlingen Rommelsbach

Schwere Tage des Faschisten Höcke

Schwere Tage des Faschisten Höcke

Über 2000 Menschen, demonstrierten heute gegen den Auftritt des Faschisten Björn Höcke bei einer Wahlkampfversnstaltung im kleinen Stadtteil Rommelsbach von Reutlingen. Unter anderem mit Protestschildern der Schüler, die sie an den Fenstern ihrer Schule gegenüber der Halle, in der die AfD-Veranstaltung stattfand, angebracht hatten.