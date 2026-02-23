USA
Proteste gegen neue "ICE-Detention-Center"
Die Trump-Regierung will Dutzende neue Abschiebezentren verstreut über das Land in Betrieb nehmen und versucht deshalb in großen Stil, Lagerhäuser aufzukaufen, in denen jeweils bis zu 10.000 Häftlinge untergebracht werden sollen. Allerdings nimmt der Widerstand gegen den Bau und den Betrieb dieser Gefängnisse massiv zu. Am Samstag protestierten z.B. in Merrimack im US-Bundesstaat New Hampshire Hunderte Menschen gegen die dort geplante Haftanstalt der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE). An mehreren Orten haben auch Lagerhausfirmen es abgelehnt, ihre Halle zu verkaufen oder zu vermieten. Kritiker vergleichen den Aufbau dieser Haftanstalten mit der Internierungspolitik während des II. Weltkriegs, als Hunderttausend japanischstämmige US-Amerikaner in Internierungslager inhaftiert wurden.