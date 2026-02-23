Proteste gegen neue "ICE-Detention-Center"

Hunderte indigene Demonstranten haben am Wochenende den Flusshafen von Cargill in Santarem im brasilianischen Bundesstaat Para besetzt und den Betrieb an diesem Standort „vollständig” unterbrochen, teilte der US-amerikanische Getreidehändler am Samstag in einer Erklärung mit. Die Demonstranten hätten die Mitarbeiter von Cargill am Freitagabend gezwungen, den Terminal zu räumen. Laut Daten des Hafensektors verschiffte Cargill im vergangenen Jahr mehr als 5,5 Millionen Tonnen Sojabohnen und Mais über Santarem. Das Exportvolumen, das hauptsächlich aus der Region Centro-Oeste Brasiliens stammt, machte mehr als 70 % des gesamten Getreidevolumens aus, das in Santarem umgeschlagen wurde. Die Besetzung markiert eine Zuspitzung wegen der geplanten Ausbaggerung lokaler Amazonas-Flüsse wie dem Tapajos, über den Getreide wie Soja und Mais zu den Exportmärkten transportiert wird. Die Demonstranten hatten seit dem 22. Januar den Zugang von Lastwagen zum Terminal blockiert, was jedoch nur begrenzte Auswirkungen auf den Betrieb von Cargill hatte, da der Großteil des Getreides per Lastkahn angeliefert und dann auf Schiffe für den Export verladen wird.