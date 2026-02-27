Reise ins Herz Afrikas – Kamerun erleben!

🇨🇲 Kamerun gilt als „Afrika im Miniaturformat“: tropische Regenwälder, weite Savannen, traumhafte Küstenregionen und beeindruckende Vulkanlandschaften wie der mächtige Mount Cameroon prägen das Land.

Mit über 250 ethnischen Gruppen, zahlreichen Sprachen und lebendigen Traditionen ist Kamerun ein Ort kultureller Vielfalt. Hier verbinden sich Geschichte und Moderne, Tradition und Aufbruch – besonders spürbar in der jungen Generation, die mit Kreativität, Musik und gesellschaftlichem Engagement neue Wege gehen möchte.

Freut Euch auf traditionelle Tänze, afrikanische Rhythmen und authentische Einblicke in die Kultur Kameruns. Die Energie, Lebensfreude und Gastfreundschaft des Landes werden an diesem Abend spürbar. Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz: Ihr könnt eine typisch kamerunische Speise probieren!

Neben Kultur und Lebensart werfen wir auch einen Blick auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen des Landes. Kamerun steht – wie viele Staaten – zwischen Tradition, demokratischen Bewegungen und politische Herausforderungen.

Und das ist erst der Anfang!

Diese Veranstaltung ist zugleich der Auftakt und die Einladung zu einer bald stattfindenden Gruppenreise nach Afrika, die von People to people durchgeführt wird. Wer das Land nicht nur kennenlernen, sondern vor Ort erleben möchte, erhält an diesem Abend erste Informationen zur geplanten Reise, zu Begegnungen, kulturellen Highlights und gemeinsamen Erfahrungen.

Jugendzentrum Che, an der Rennbahn 2, Gelsenkirchen-Horst

Samstag, 28.02., 19:00 Uhr