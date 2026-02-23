Repression in Essen und der Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten

In den letzten Jahren nahmen sie deutlich zu: faschistische Chats bei der Polizei; Vorgehen gegen Antifaschisten beim AfD-Parteitag 2024; Todesschüsse auf Migranten seitens der Polizei; eine brutale Attacke der Polizei auf Rechtsanwalt Roland Meister im Juni 2025 bei Protesten gegen die faschistische Partei „Die Heimat“; Kriminalisierung der Kurdistan- wie der Palästinasolidarität …



Dagegen hat sich immer solidarischer Widerstand entwickelt und es konnten wichtige Erfolge erzielt werden. Rechtsanwalt Roland Meister wird einen Input geben, an den sich weitere Beiträge und eine Diskussion anschließen.

Wir wollen die Hintergründe diskutieren, aktuelle Fälle in Essen vorstellen, Betroffene zu Wort kommen lassen und beraten, wie wir besser zusammenarbeiten können.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. Februar, um 18 Uhr im Demokratischen Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Essen, Am Freistein 50, 45141 Essen, statt. Sie wurde vom Internationalistischen Bündnis Essen und der Föderation klassenkämpferischer Organisationen initiiert. Wir freuen uns, dass sich inzwischen mehrere weitere Organisationen beteiligen, wie ihr dem Flyer entnehmen könnt. Bitte bewerbt die Veranstaltung breit auf euren Kanälen; es ist gerade heute ein sehr wichtiges Thema und Anliegen. Des Weiteren gibt es Infotische und kurdisches Essen.

Mit solidarischen Grüßen

Hier gibt es den Flyer