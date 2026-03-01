"An die Regierung wurde eine besondere Forderung gestellt, die notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit der Nepalesen im Nahen Osten zu ergreifen.

Der Angriff auf den Iran ist der Höhepunkt der globalen Mobbing durch den US-Imperialismus



Die Revolutionäre Kommunistische Partei Nepals (CPN) hat öffentlich ihre Haltung zum gemeinsamen Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran bekanntgegeben. In einer Pressemitteilung bezeichnete Parteisprecher Sudarshan den Angriff auf den Iran als Höhepunkt der globalen Mobbing durch den US-Imperialismus.



"Wir verurteilen dieses Mobbing und den Terror, der auf Menschen weltweit entfesselt wird, und zeigen Solidarität mit dem iranischen Volk, das für die Souveränität und nationale Unabhängigkeit Irans kämpft (...) Die Partei ist tief besorgt, dass das Leben von mehr als 1,9 Millionen Nepalesen, die im Nahen Osten arbeiten, durch Irans Angriff auf US-Militärbasen im Prozess des Widerstands gegen US-amerikanische und israelische Aggressionen gefährdet sind", hieß es in der Erklärung.



"Der Vorfall der Verhängung des Krieges durch die gemeinsame Reihe von Raketenangriffen der US-amerikanischen und israelischen Regierungen gestern Morgen auf den Iran hat die Aufmerksamkeit der Revolutionären Kommunistischen Partei Nepals auf sich gezogen", heißt es weiter in der Erklärung. Dies beweist, dass der Widerspruch zwischen der unterdrückten Nation und dem Imperialismus der Hauptwiderspruch der heutigen Welt ist, wie es unsere Partei synthetisiert hat.

Der US-Imperialismus hat die neokoloniale Politik übernommen, die Menschen der unterdrückten Länder zum Aufstand anzustacheln, um ein Regime zu seinen Gunsten zu errichten, die Führung der Regierung zu kapern, wenn diplomatischer Druck auf die herrschende Klasse ihre Interessen nicht erfüllen konnte, die Regierung gestürzt und eine Marionettenregierung durch einen direkten militärischen Angriff errichtet, um ein Regime zu seinen Gunsten zu etablieren. Dies ist der Höhepunkt der globalen Hegemonie des US-Imperialismus.

Unsere Partei verurteilt diese Mobbing und den Terror, die auf Menschen weltweit entfesselt werden, und solidarisiert sich mit dem iranischen Volk, das für Irans Souveränität und nationale Unabhängigkeit kämpft.



Außerdem ist unsere Partei zutiefst betrübt darüber, dass das Leben von mehr als 1,9 Millionen Nepalesen, die im Nahen Osten arbeiten, durch Irans Angriff auf US-Militärbasen im Prozess des Widerstands gegen amerikanische und israelische Aggression gefährdet sind. Unsere Partei fordert die Regierung auf, die notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit der Nepalesen zu ergreifen."