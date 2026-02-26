Sarajevo/Bosnien
Jugend fordert "Gerechtigkeit"!
Am Sonntag kam es in Sarajevo zu den größten Bürgerprotesten seit einem Straßenbahnunfall am 12. Februar, bei dem ein junger Mann ums Leben kam und vier weitere verletzt wurden. Die Hauptstraße wurde blockiert, während Demonstranten „Gerechtigkeit“ skandierten und Transparente mit Aufschriften wie „Jugend vom System getötet“ trugen. Die Demonstranten fordern dringende Sicherheitsverbesserungen, die Besetzung aller freien Stellen in den zuständigen Institutionen mit qualifizierten Führungskräften, klare Kriterien für die Verteilung von Sozialhilfe an Bedürftige, eine Überprüfung des Haushaltsplans, um Mittel für die Wartung und Modernisierung von Fahrzeugen zu priorisieren, sowie die Veröffentlichung eines Plans, in dem die Verantwortlichen genannt werden, mit konkreten Maßnahmen und Fristen zur Lösung der Probleme. Zu den Protesten hatten unter anderem die Gewerkschaft der Universität Sarajevo, das Studentenparlament der Universität Sarajevo und die Gewerkschaft für Grund- und Sekundarschulbildung aufgerufen.