Sofortiges Asyl für den politisch Verfolgten Halil Gündoğan

Das Internationalistische Bündnis erklärt seine entschlossene und uneingeschränkte Solidarität mit Halil Gündoğan. Wir fordern die Schweizer Behörden nachdrücklich auf, seinen Asylantrag unverzüglich, transparent und strikt nach rechtsstaatlichen sowie internationalen menschenrechtlichen Standards zu prüfen.



Jeder politisch Verfolgte hat Anspruch auf Schutz, Gerechtigkeit und ein faires Verfahren – ohne Ausnahme und ohne Verzögerung. Wir rufen alle demokratischen und solidarischen Kräfte dazu auf, die bestehende Petition zu unterzeichnen und damit ein klares Zeichen gegen politische Verfolgung sowie für Menschenwürde, internationales Recht und humanitäre Verantwortung zu setzen.

Worum es im Fall Halil Gündoğan geht, dazu schreibt hier der marxistisch-leninistische Autor Yusuf Köse. Hier geht es auch zur Resolution.