Solidarität mit Owen Franke!

Der 9. Kongress des Internationalistischen Bündnisses erklärt sich solidarisch mit dem US-Bürger Owen Franke aus Gelsenkirchen.

Ihm wurde gedroht, seinen Antrag auf Einbürgerung und damit die deutsche Staatsbürgerschaft zu verweigern, weil er 2024 der Rote Fahne-News, dem Nachrichtenportal der MLPD, ein Interview über Donald Trump gegeben hat. Eine Unterstützung der MLPD würde einer Einbürgerung entgegenstehen - das ist eine offen antikommunistisch begründete Entziehung von elementaren demokratischen Rechten!

Owen Franke lebt seit 13 Jahren in Deutschland, spricht fließend Deutsch und hat sich niemals etwas zu Schulden kommen lassen. Wozu dient eine solche Drohung, wenn nicht der Einschüchterung und politischen Bevormundung? Jeder Migrantin und jedem Migranten wird damit faktisch eine Gesinnungsprüfung und weltanschauliche Verfolgung angedroht.

Dagegen unterstützen wir Owen Franke solidarisch bei seiner Auseinandersetzung, verurteilen diese Praxis und fordern die Gelsenkirchener Einwanderungsbehörde auf, ihre Aussagen zurück zu ziehen und Owen Franke die deutsche Staatsbürgerschaft zuzuerkennen!