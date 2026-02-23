Solidaritätserklärung an den fortschrittlichen Kollegen Owen

Lieber Owen, wir sind Mitarbeiter der psychiatrischen Vitos-Klinik in Rüsselsheim bei Frankfurt am Main und haben über unsere Kollegin von dem ungeheuerlichen Vorgang dir gegenüber erfahren. Man fragt sich tatsächlich, wie die Einbürgerungsbehörde auf die Idee kommt, dass ausgerechnet ein Mann, der gegen Krieg, Faschismus, Umweltzerstörung und Ausbeutung einsteht, eine Gefahr für Deutschland darstellen könnte.



Sind das nicht Wünsche und Forderungen, die jeder normale Mensch hat? Und heißt das im Umkehrschluss, dass du offiziell Deutscher werden dürftest, wenn du für Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung stehen würdest?



Wie verkommen muss dann die Moral der Verantwortlichen dieser Behörde sein? Wir sind ein multiprofessionelles Team aus iranischen, ukrainischen, finnischen, spanischen, deutschen und japanischen Mitarbeitern. Und wir stehen dafür ein, dass jeder Mensch selbst wählen darf, welche Nationalität er annehmen möchte.



Deshalb erklären wir dir unsere uneingeschränkte Solidarität und sind zuversichtlich, dass die Einbürgerungsbehörde mit dieser lächerlich begründeten Ablehnung nicht durchkommen wird.

Herzliche Grüße aus Rüsselsheim