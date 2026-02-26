Italien
Streik an Flughäfen beim Boden- und Kabinenpersonal
Heute, am 26. Februar organisieren die Gewerkschaften auf mehreren italienischen Flughäfen einen 24-Stunden-Streik. Er betraf die Flughäfen Milan Malpensa, Milan Linate, Rome Fiumicino, Venice Marco Polo und Verona Valerio Catullo. Sowohl die Piloten, das Kabinenpersonal, als auch das Bodenpersonal auf den Flughäfen beteiligten sich daran. Die Fluglinien stornierten deswegen die meisten Flüge. Für den 27. und 28. Februar haben verschiedene Bahngewerkschaften zum Streik aufgerufen.