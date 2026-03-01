Bericht von streikenden Beschäftigten der Dresdner Verkehrsbetriebe

Mit einer erstellten Fahrgastinformation in den Tagen vor dem Streik und durch zahlreiche Gespräche überbrachten Aktivisten für die Aktion "Dresden steht zusammen für starken ÖPNV" den Streikenden der DVB 500 Erklärungen von Fahrgästen zur Unterstützung für den Streik. Eine tolle Aktion! Herzlichen Dank für diese Initiative.

Zusätzlich gab es auch an den Streikposten viel Zustimmung und Unterstützung von vorbeikommenden Menschen. Von Genossinnen und Genossen der Partei Die Linke wurden die Streikenden bereits ab 5:00 Uhr morgens unterstützt und mit Kaffee und Kuchen versorgt.

Oft waren an diesem Tag auch unsere Kollegen aus Leipzig im Gespräch, die zwei Tage streiken und im Verlauf des Tages sogar spontan verlängert haben. Einige Kolleginnen und Kollegen fragten schon, warum wir in Dresden so zurückhaltend sind. Also da gibt es hier noch Luft nach oben.

Zusammengefasst war es ein Streiktag mit positiver Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen und viel Unterstützung und Sympathie aus der

Bevölkerung.

Herzliche und solidarische Grüße nach Leipzig an die Streikenden der LVB.