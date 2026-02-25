Iran
Teheran: anhaltende Studentenproteste gegen Mullah-Regime
Zivilpolizisten und Sicherheitskräfte haben versucht, die noch geöffneten Universitäten im Iran zu stürmen, um die seit vier Tagen andauernden Studentenproteste gegen das Mullah-Regime zu unterdrücken. Es kam zu Straßenkämpfen, Videos zeigen Faustkämpfe zwischen der staatlich unterstützten Miliz Basji und Studenten der Universität für Wissenschaft und Technologie in Teheran. Pick-up-Trucks mit Maschinengewehren wurden vor der Universität von Teheran fotografiert, auch in Mashhad kam es zu Demonstrationen. An anderen Orten wurde Studenten der Zutritt verwehrt, wenn sie als Teilnehmer früherer Proteste identifiziert worden waren, und die Universitätsverwaltung kündigte die Schließung der Präsenzveranstaltungen an.