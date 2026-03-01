Termine von Aktivitäten in Deutschland

Aktivitäten zum Internationalen Frauentag 2026 in Deutschland

(in alphabetischer Reihenfolge)

Böblingen/Sindelfingen:

Samstag 07.03., 11-13 Uhr, Kundgebung mit Infoständen, Sterncenter/Busbahnhof Sinderfingen

Essen:

Samstag 07.03., 14 Uhr, „Wand der Utopien“, Courage befragt Passantinnen zu ihren Träumen und Wünschen

Samstag 07.03., 15 Uhr, Kundgebung / Demo mit Reden, Musik, Performances, Stände, Tänze, Kaffee- &Kuchenstand, Gemeinsam stark, Für die Verteidigung und Erweiterung der Frauen*rechte, Kein Platz für Sexismus, Rassismus, Faschismus

Samstag 07.03., 18 Uhr, Frauentags-Event des Jugendamt der Stadt Essen, Courge ist mit Info- und Kennenlernstand dabei, Bürgerhaus Oststadt, Schultenweg 37-41

Sonntag 08.03., 13 Uhr, Walk in die Innenstadt mit den @Essen.GirlsWalking zum Internationalen Frauentag. Auftakt am Beginenhof, Goethestraße 63-65 und um 14.30 Uhr Filmvorführung im Astra-Kino „We want Sex“ (5€)

Montag 09.03., 16 Uhr, Frauen“streik“ unter dem #ohneunsstehtalles still. Viele auf der Straße für Frauenrechte, Jakob-Funke-Platz

Dienstag 24.03., 15 Uhr, Courage Stand beim „Markt der Vielfalt“ im Rahmen der Woche gegen Rassismus in der Botkirche Fronhausen

Frankfurt:

Sonntag 08.03., 15 Uhr, Demonstration, mit Auftaktkundgebung auf dem Frankfurter Paulsplatz und Abschlusskundgebung

Freiburg:

Samstag 14.03., 15-17 Uhr, Wege und Strategien zur Befreiung der Frau, Vortrag und Diskussion der Ergebnisse des 2.Theoretischen Seminars der Weltfrauenbewegung der Basisfrauen in Nepal, Familienzentrum Klara, Büggenreiterstr. 12, 2. Stock, Veranstalterin FV Courage

Gelsenkirchen:

Samstag 07.03., 18-23 Uhr, Frauentanz am Vorabend des internationalen Frauentags, Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1A

Göppingen:

Samstag 07.03., 11 Uhr, Aktion zum Internationalen Frauentag, Fußgängerzone Göppingen

Heilbronn

Samstag 14.03. Kundgebung und Aktion zum Internationalen Frauentag, Heraus auf die Strassen

Kassel:

Sonntag 08.03., 14 Uhr, Demonstration, Platz der 11 Frauen Kassel, von www.frauenundqueerstreik.de

Köln:

Sonntag 08.03., 14.30 Uhr, Kundgebung zum internationalen Frauentag Heumarkt

Sonntag 08.03., 15.30 Uhr, Start der Demo, Heumarkt, Veranstalterinnen: 8.März Bündnis, , DGB Gewerkschaften rufen auf, Frauenverband Couragem MLPD und weitere kämpferische Frauenorganisationen sind aktiv dabei

Ludwigsburg:

Samstag 07.03., 13 Uhr, Demonstration „Feministischer Kampftag, Bildet Banden & organisiert euch“, Akademiehof, Courage LB und Aktionsbündnis 8. März LB

München:

Sonntag 08.03., 13 Uhr, Aktionstag „Internationaler Frauen-Kampftag“ für ein selbstbestimmtes Leben,

Sonntag 08.03., 15 Uhr, Demonstration, Aktionen des Münchner Aktionsbündnisses 8.März

Saarbrücken:

Samstag 07.03., 16 Uhr, Internationale Solidarität von Frauen, Austausch – Erfahrungen – Engagement

Sonntag 08.03., 16 Uhr, Demonstration „Heraus zum internationalen Frauenkampftag“, Max-Ophüls-Platz, Veranstalter*innen: Bündnis Internationaler Frauenkampftag Saarbrücken

Stuttgart:

Samstag 07.03. 12.30 -15 Uhr, Kundgebung und Infostände kämpferisch- international- solidarisch, Schlossplatz , Herzog Christoph Denkmal, Frauenbündnis Stuttgart

Tübingen/Reutlingen:

Samstag 07.03., 11-13 Uhr, „Für Frauenrechte und Frauenleben lokal-regional-global, Marktplatzspektakel mit Musik und Diskussion, Marktplatz Tübingen, Veranstalterin: Frauennetzwerk 8.März Tübingen

Sonntag 08.03., 11-14 Uhr, „Gut versorgt?! Feministische Perspektiven auf Gesundheit“ Gemeindehaus Lamm, Großer Saal, Am Markt 7, Tübingen, veranstaltet von Aktionsbündnis Gleichstellung, Stabsstelle für Gleichstellund und Integration, Frauennetzwerk Tübingen 8.März, Kooperation mit international Research Training Group 2804

Donnerstag 12.03., 19 Uhr, „Nein, unsere Töchter und Söhne bekommt ihr nicht!“ Beratungsstelle für Ältere, Gartenstr. 28, Tübingen, Veranstalterin MLPD Tübingen/Reutlingen

Sonntag 22.03., 10.30 Uhr, „Soziale Fürsorge – ’Luxus oder Menschenrecht?’“, Brunch, Vortrag und Diskussion, Achtbar Weberstraße 8, Veranstalterin Frauenverband Courage Tübingen/Reutlingen

Wuppertal:

Samstag 07.03., 14 Uhr, Demonstration, Hauptbahnhof

Samstag 07.03., 15 Uhr, Kundgebung mit Kultur, Von-der-Heydt-Platz (C&A)

Sonntag 08.03., 15 Uhr, Internationale Feier von PIA, Alte Feuerwache, Gathe