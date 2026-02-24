Vier Jahre imperialistischer Krieg um die Ukraine

In der Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel wird analysiert, dass mit dem Ukrainekrieg die allgemeine Tendenz zur Kriegsvorbereitung sich zur aktiven Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs durch fast alle Imperialisten gewandelt hat. Inzwischen ist die NATO unter anderem durch Trumps MAGA-Politik und die Verschärfung der Widersprüche zwischen US-Imperialismus und EU in eine offene Krise geraten. Trump will eine imperialistische Befriedung des Ukraine-Kriegs, um sich auf den Hauptrivalen China zu konzentrieren. Bislang sind die Versuche dazu gescheitert. Heute legte Trump einen neuen Plan vor, wonach der Ukraine-Krieg bis zum 4. Juli beendet werden könne. Dabei hat er keinen gerechten Frieden für die Menschen in der Ukraine und in Russland im Auge, sondern vor allem die Weltkriegsvorbereitung gegen China, aber auch die Ausplünderung und imperialistische Aufteilung der Ukraine. Einen gerechten Frieden können die ukrainischen und russischen Arbeiterinnen und Arbeiter und die Volksmassen in beiden Ländern erkämpfen. Die revolutionäre Weltorganisation ICOR, ihre Mitglieder, die United Front gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung standen und stehen in voller Solidarität zu diesen Kämpfen. Ein leuchtendes Beispiel des proletarischen Internationalismus ist auch die konzentrierte Spendensammlung für Bergarbeiterfamilien in Novovolynsk durch die überparteiliche Bergarbeiterinitiative Kumpel für AUF. Ein befreundeter ukrainischer Gewerkschaftskollege: „Das ist ein unschätzbares Beispiel für die proletarische internationale Solidarität der Arbeiter der ganzen Welt!“

Auf dem Schlchtfeld zur Neuaufteilung der Welt unter alten und neuen Imperialisten wollen die führenden EU-Staaten und vornedran Deutschland eine Pole Position einnehmen. Dafür streben sie mit Zähnen und Klauen nach Macht und Einfluss in der Ukraine; ein EU-Beitritt der Ukraine wird heftig diskutiert. Eigentlich wollte die EU zum heutigen Jahrestag mit der Zusage weiterer Unterstützung ein Zeichen setzen, aber Viktor Orbán legte ein Veto ein. Heute wollen EU-Ratspräsident Costa und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew treffen.

Weitsichtig hat die MLPD in der Ukraine-Broschüre ein Programm des aktiven Widerstands aufgestellt, in dem es unter anderem heißt:





Aktiver Widerstand gegen die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs!

Sofortige Beendigung der Aggression Russlands und Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine!

Russische Reparationen für alle Kriegsschäden und unnachgiebige Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen!

Militärische Neutralität der Ukraine und eine entmilitarisierte Zone an der Grenze zwischen Ukraine und Russland!

Abzug aller NATO-Truppen und in Osteuropa stationierter Waffen!

Kriegsvorbereitung und Übergang zum Faschismus sind zwei Seiten einer Medaille weltweit. Der Konkurrenzkampf zwischen den Imperialisten hat sich derart verschärft, dass er letztlich nur noch mittels Krieg ausgetragen werden kann. Das durchzusetzen, erfordert eine zunehmende Rechtsentwicklung bis hin zum Faschismus. Alle imperialistischen Mächte bereiten sich fieberhaft auf einen Dritten Weltkrieg vor - China, Russland, aber auch Deutschland und die anderen EU-Staaten. Militarisierung und Umstellung auf Kriegswirtschaft durchziehen immer stärker alle Fasern der Gesellschaft. Siehe hierzu Artikel im Rote-Fahne-Magazin 3/26: Kampf gegen Faschismus und Krieg – neue zweitwichtigste Kampflinie der MLPD