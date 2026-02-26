Verlag Neuer Weg wirbt für fortschrittliche Organisiertheit und Perspektive des echten Sozialismus

Wie jedes Jahr seit 1992 werden wir vom Verlag Neuer Weg mit einem Stand unser Alleinstellungsmerkmal von fortschrittlicher bis marxistisch-leninistischer Literatur präsentieren. Die Reihe „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“ werden wir besonders in den Mittelpunkt stellen. Dazu haben wir am Freitag auf der Messe selbst und am Samstag Abend an einem Veranstaltungort im Rahmen von "Leipzig liest" außerhalb der MesseVeranstaltungen mit Mitautoren.

Die Messe ist ja bereits in den Medien: einmal mit ihrem doch eher seicht anmutendem Fokusthema „Donau - unter Strom und zwischen Welten“. Das ist eine der Änderungen unter der neuen Direktorin, die bei genauerem Hinsehen doch nicht so seicht ist. Auf der Messe-Homepage steht dazu: „Ab 2026 verankert die Leipziger Buchmesse wechselnde kuratierte Fokusthemen als Programmlinie. Das ... kuratierte Programm entsteht gemeinsam mit Partnern wie dem Auswärtigen Amt, der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Goethe Institut, der Stadt Leipzig ... und zeigt, wo Geschichten im Donauraum verbinden oder trennen: literarisch, historisch, gesellschaftlich und politisch.“

Das zeigt die zweite Medienmeldung vom 19.2.: Richtigerweise hat die Messeleitung die Lesung des Faschisten Maximilian Krah abgesagt. Die Begründung dafür sind „massive Sicherheitsbedenken“ (laut t-online.de). Aber kein Wort davon, dass Faschisten auf der Buchmesse und sonstwo nichts zu suchen haben! Viele Jahre gab es gerade in Leipzig massive Proteste gegen das Auftreten faschistischer Verlage. In den letzten beiden Jahren war kein faschistischer Verlag mit einem Messestand präsent. Das ist ein wichtiger Erfolg!

Für Rückgrat und Organisiertheit der Antifaschisten werden wir ebenso werben wie für die einzige Perspektive der Menschheit im echten Sozialismus! Wir freuen uns auf die vielen Gespräche auf der Messe – denn: Ein Besuch auf der Leipziger Messe lohnt auf jeden Fall. Wir freuen uns auch noch über ehrenamtliche Mitarbeiter am Messestand, dafür bitte melden bei verlag@neuerweg.de

Besucht uns am Stand Halle 5 K303 und bei einer unserer Veranstaltungen.

Wir freuen uns auf euch!

Veranstaltung auf der Messe: Freitag, 20. März, 17 Uhr bis 17.30 Uhr, Halle 5, Stand 604. Mit Jörg Weidemann. „Dem echten Sozialismus gehört die Zukunft! Über die marxistisch-leninistische Kritik an der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaft, Religion und Kultur“

Im Rahmen von „Leipzig liest“: Samstag, 21. März, 19 Uhr im Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig, Lesung mit Diskussion, Referentin Lisa Gärtner „Dem echten Sozialismus gehört die Zukunft! Über die marxistisch-leninistische Kritik an der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaft, Religion und Kultur“

Hier gibt es den Flyer zu den Veranstaltungen