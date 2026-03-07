Internationaler Frauentag: Von Russland bis in die Westsahara, von Deutschland bis Togo - Frauen verbinden Welten!

Marwa Latifah Taamallah, Tunesien

Marwa Latifah Taamallah betont: Internationalismus ist kein Slogan, sondern eine Verantwortung! Sehr am Herzen liegen ihr politische Gefangene und Geiseln, die in imperialistischen, kolonialistischen und faschistischen Gefängnissen festgehalten werden. Ihre Namen dürfen nicht in der Stille verschwinden!

Als Marxisten und vor allem als Humanisten ist unsere Aufgabe klar: die Massen von unten nach oben zu organisieren. Wir müssen uns in jeder vergessenen Stadt in Tunesien, Mali und Sudan organisieren. Wir müssen denen zur Seite stehen, die in Gaza, Rojava und im Jemen Widerstand leisten. Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, Gewalt anzuprangern, sondern auch ein Bewusstsein für Gewalt zu schaffen. Nicht nur Unterdrückung zu benennen, sondern auch das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Unterdrückung strukturell, systemisch und global ist. Wenn wir heute hier versammelt sind, dann nicht nur, um zu reden oder zuzuhören. Wir sind hier, um gemeinsam zu planen, gemeinsam Strategien zu entwickeln, gemeinsam zu handeln ...

Beitrag von Marwa Latifah Taamallah ungekürzt (pdf)

Chaba von der Vereinigung der saharauischen Frauen

Die großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen und haben direkte Auswirkungen auf die Situation der saharauischen Flüchtlingsfrauen. Insbesondere angesichts der Kürzung der humanitären Hilfe und des Drucks, der darauf abzielt, den Widerstand unseres Volkes zu schwächen.

Wir dürfen nicht die Realität vergessen, in der die saharauischen Frauen in den besetzten Gebieten leben, wo sie schwere Verletzungen ihrer legitimen Rechte auf ein würdiges Leben und die freie Äußerung ihrer Meinung für Freiheit und Unabhängigkeit erleiden. Diese Situation findet unter einer systematischen Medienblockade statt, die von den marokkanischen Besatzungsbehörden verhängt wurde, um die Unterdrückung, Schikanierung und Verfolgung zu verschleiern, denen saharauische Frauen aufgrund ihrer nationalen Positionen ausgesetzt sind. Aus dieser Perspektive ist der 8. März in den saharauischen Flüchtlingslagern ein eminent politischer Tag des Kampfes.

Beitrag von Chaba ungekürzt (pdf)

Monika Gärtner-Engel: Ihr müsst euch das richtig vergegenwärtigen: Diese Frauen leben in Flüchtlingslagern unter widrigsten Bedingungen. Aber sie organisieren dort ein kulturvolles würdiges Leben und leisten unermüdlichen Widerstand! Ein Vorbild für jeden Frauen- und antiimperialistischen Kampf!

Divine, Demokratische Republik Kongo

Divine ist begeistert von der dritten Konferenz der ICOR-Frauen, wie sie in Nepal stattfand. Welche Kraft die Frauen entfalten, wenn die sich zusammenschließen und für eine edle Sache kämpfen!

In der Demokratischen Republik Kongo ziehen die Imperialisten über die Einheimischen, die sie bewaffnen, um sich unrechtmäßig zu bereichern, die Frauen praktisch in den Schmutz, indem sie sie bei jeder Gelegenheit erniedrigen, ohne dabei mit Mitteln zu sparen. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass unsere Arbeit zur Bewusstseinsbildung bei Frauen letztendlich Früchte tragen und zum endgültigen Sieg führen wird.

Beitrag von Divine ungekürzt (pdf)

Monika Gärtner-Engel: Divine hat uns das Leben der Frauen im Kongo nahegebracht. Es gibt dort schreckliche Massenvergewaltigungen. Aber auch die stolzen Bergarbeiterinnen.

Marie-Paula Logosu-Teko, Togo

Afrikanische Koordinatorin der WWC.

Marie-Paula ist Afrikanische Koordinatorin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Sie berichtet über die Lage der Frauen in Afrika und Togo, wo eine große Diskrepanz herrscht zwischen erkämpften formalen Frauenrechten und der völlig unzureichenden praktischen Umsetzung.

Für 2026 liegt der Schwerpunkt auf konkreter Gerechtigkeit, der Beendigung rechtlicher Diskriminierung und der Gewährleistung, dass Rechte nicht länger nur theoretischer Natur sind. Im togolesischen Kontext und in Fortführung der Vorjahre wird Togo sich bemühen, die Selbstbestimmung und den Zugang zu Ausweispapieren zu stärken, um die Selbstbestimmung, Gerechtigkeit sowie die wirtschaftliche und politische Teilhabe zu fördern. Sensibilisierungsmaßnahmen, Rechtsforen und die Förderung der wirtschaftlichen Selbstbestimmung von Frauen werden im Mittelpunkt der Aktivitäten dieses Jahres stehen. Herausforderungen: Diskriminierungen aufgrund patriarchalischer Traditionen in ländlichen Gebieten behindern nach wie vor die Emanzipation von Frauen; der eingeschränkte Zugang von Frauen zu wirtschaftlichen Ressourcen wie Bankkrediten oder landwirtschaftlichen Flächen bleibt ein Hindernis für ihre finanzielle Unabhängigkeit. Geschlechtsspezifische Gewalt ist nach wie vor ein großes Problem.

Beitrag von Marie-Paula Logosu-Teko ungekürzt (pdf)

Obonye, Botswana

Obonye benennt Umweltkatastrophen, Ressourcenknappheit, Vertreibung, Gewalt, Traumata, Wirtschaftliche Ungleichheit und Ungleichheiten im Gesundheitswesen als globale Probleme, von denen Frauen unverhältnismäßig stark betroffen sind.

Der eingeschränkte Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung und Gesundheitsdiensten für Mütter beeinträchtigt das Wohlergehen von Frauen. Diese Probleme überschneiden sich und verstärken sich gegenseitig, wodurch Frauen unverhältnismäßig stark betroffen sind. Zum Beispiel: Der Klimawandel erhöht das Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt und wirtschaftlicher Instabilität. In Konfliktgebieten kommt es zu einem Anstieg sexueller Gewalt und zu einer Beeinträchtigung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung. Internationale Zusammenarbeit kann die Stimme von Frauen in globalen Entscheidungsprozessen stärken, Ressourcen und Fachwissen austauschen, um diese miteinander verbundenen Herausforderungen anzugehen.

Beitrag von Obonye ungekürzt (pdf)

Priscilla, Indonesien

Der indonesischen Regierung ist es komplett egal, wie es den Menschen geht. Sie kümmert sich nicht einmal darum, den Anschein zu wahren, sie verbirgt nicht ihren Mangel an Empathie. Sie tanzten im Parlament über ihre Gehaltserhöhungen ...

Jeden Tag trauern die Unterdrückten in diesem Land um Tote. Um die Demokratie, um Integrität und um Menschen. Die Überschwemmung in Sumatra, die von November 2025 bis Dezember 2025 mehr als tausend Menschenleben forderte, wurde nicht zum nationalen Notstand erklärt. Frauen und Kinder litten Hunger, weil die faschistische Regierung internationale Hilfslieferungen verweigerte. Persönliche Arroganz trübte die Vernunft, und man glaubte, unsere Souveränität würde „angegriffen” werden, wenn wir Hilfe zuließen, obwohl sie bereits angegriffen wurde – durch die Hände eines Kriegsverbrechers, der Bourgeoisie und der Eliten, die zum Präsidenten gewählt worden waren.

Beitrag von Priscilla ungekürzt (pdf)

Monika Gärtner-Engel: Es sind so viele neue Dinge im Beitrag von Priscilla enthalten, Dinge, die wir worher nicht gewusst haben. Zum Beispiel, dass Palästina schon 1945 Indonesien anerkannt hat. Es ist das Verdienst der United Front, dass sich so viele Erkenntnisse, Gedanken, gegenseitige Anteilnahme und Unterstützung verbreiten.

Shyla, SUCI (Indien)

Shyla K. John aus Indien vertritt AIMSS, die Frauenfront von SUCI-C.

Die Unterdrückung von Minderheiten und Menschen aufgrund ihrer Kastenzugehörigkeit ist ein Problem, gegen das wir kämpfen. Oftmals marschieren einfache Menschen auf die Straße, um gegen Verbrechen an Frauen zu protestieren. Aber die Regierungen bauen sich dagegen eine Mauer auf. Unsere Organisation, die über ein breites Netzwerk im ganzen Land verfügt, bemüht sich sehr, Frauen zu mobilisieren, um gegen diese Übel und die wirtschaftliche Ausbeutung durch die herrschende Klasse zu kämpfen. Wir versuchen auch, Frauenproteste gegen imperialistische Kriege zu organisieren, die Frauen und Kindern ihre Menschenrechte, ihr Leben und ihren Lebensunterhalt nehmen. Wir erklären unsere Solidarität mit allen, die weltweit gegen imperialistische, faschistische und fundamentalistische Kräfte kämpfen.

Beitrag von Shyla ungekürzt (pdf)

Zaman Masudi über die Lage im Iran

Zaman Masudi stammt aus dem Iran und war dort selbst von politischer Unterdrückung betroffen. Sie lebt heute in Deutschland und setzt sich für Arbeiter- und Frauenrechte im Iran und anderswo ein. Als stellvertretende Europakoordinatorin der Weltfrauenkonferenz ist sie engagierte Aktivistin in der kämpferischen Frauenbewegung.

Unter dem islamisch-faschistischen System haben alle Bevölkerungsschichten und Gruppen, von Arbeitern, Angestellten, Rentnern, Arbeitslosen, Studenten, Schülern, Schriftstellern, Intellektuellen, Umweltaktivisten, verschiedenen im Iran lebenden Völkern, ethnischen und religiösen Gruppen wie den Bahais, ... keine Rechte. Alle leiden stark unter Unterdrückung, sozialer Benachteiligung, Flucht, Verfolgung, Inhaftierung und Hinrichtung. Die Hälfte der iranischen Bevölkerung sind jedoch Frauen. Von Anfang an hat das Regime sie am härtesten ins Visier genommen. Dieses rückständige, von Männern dominierte Regime hat ihnen ihre grundlegendsten Menschenrechte genommen. Am Internationalen Frauentag, dem 8. März 1979, nur drei Monate nach dem Sturz des Schah-Regimes und der Machtübernahme durch die Ayatollahs, führte Khomeini die obligatorische Verschleierung ein, was zu massiven Protesten von Frauen in Teheran und mehreren Großstädten unter dem Motto „Wir haben keine Revolution gemacht, um jetzt zurückzugehen!“ führte. Diese mutige Demonstration der Frauen wurde von internationaler Solidarität begleitet,

Beitrag von Zaman Masudi ungekürzt (pdf)

Edithluz Irene Castro Muñoz, Peru

Edithluz Irene Castro ist zusammen mit Monika Gärtner-Engel Co-Präsidentin der United Front

Im grünen Herzen unseres peruanischen Amazonasgebiets, wo der Fluss den Takt vorgibt und die Erde die Erinnerung an unsere Völker bewahrt, erheben wir heute unsere Stimme, um den Frauen an ihrem Tag zu huldigen. Wir gedenken der Frauen des Amazonasgebiets: weise, stark und großzügig. Frauen, die das Leben von Grund auf pflegen, die Sprache, Kultur und überliefertes Wissen weitergeben; Frauen, die säen, erziehen, heilen und führen, selbst inmitten großer Herausforderungen. Wir würdigen die Mutter, die Arbeiterin, die Verteidigerin des Waldes, die Gemeindevorsteherin, die junge Frau und das Mädchen, das von einer gerechteren Zukunft träumt. Ihr täglicher Kampf für Würde, Gleichheit und Respekt stärkt nicht nur ihre Familien, sondern die ganze Nation.

Beitrag von Edithluz ungekürzt (pdf)

Beitrag der Frauenfront der PCR Uruguay

Vor fast 10 Jahren ging die feministische Bewegung auf die Straße und erreichte durch Mobilisierung, Debatten und Diskussionen einen ersten großen Erfolg: Wir schafften die „Verbrechen aus Leidenschaft” ab, um ihnen ihren wahren Namen zu geben: Femizid.

Dann kam ein weiterer wichtiger Meilenstein, die Notwendigkeit, einen Generalstreik der Frauen zu organisieren. Wir stießen auf Widerstand seitens der Opportunisten in der PIT-CNT (sowohl von Männern als auch von Frauen, vor allem aus dem Sekretariat für Geschlechterfragen), die uns zunächst die Möglichkeit eines großen Frauenstreiks verwehrten und uns gemischte Streiks auferlegten, aber als sie sahen, dass sich Jahr für Jahr mehr Gewerkschaften anschlossen, blieb ihnen nichts anderes übrig, als jede Zweigstelle selbst entscheiden zu lassen. In den letzten Jahren ebbte die Welle jedoch ab. Einerseits gewann der Opportunismus (die sozialen und feministischen Organisationen der Frente Amplio), der weit zurücklag, nach und nach an Boden in den Frauenbereichen der Gewerkschaften, und andererseits wuchs der institutionelle Feminismus an den Universitäten und in den NGOs, die von Stiftungen und imperialistischen Mächten finanziert werden. Es überwogen auch sektiererische Positionen, die die Bedeutung der arbeitenden Frauen verachteten, die Notwendigkeit, für die dringendsten und konkretesten Forderungen zu kämpfen, herabwürdigten und alles auf einen akademischen Krieg der Konzepte reduzierten.

Beitrag der Frauenfront der PCR Uruguay (pdf)

Beitrag indigener Frauen aus Ecuador

Der Beitrag schildert konkret Bewegungen indigener Frauen wie der „Mujeres Amazónicas” und des „Pueblo Shuar Arutam” (Volk der Shuar Arutam), dessen Präsidentin ihre Stimme vor der Bergbaukonferenz in Kanada erhob, um daran zu erinnern, dass Territorien nicht verkauft, sondern verteidigt werden.

Als indigene Frau in Ecuador zu leben bedeutet, mit einer doppelten Ausgrenzung zu kämpfen: der durch das rassistische System und der durch das Patriarchat. Aber die indigenen Frauen haben diese doppelte Unterdrückung in doppelten Widerstand verwandelt. Denn wenn sie ihr Land verteidigen, verteidigen sie sich selbst. Der Kampf der indigenen Frauen, die wir heute an vorderster Front für die Verteidigung ihres Territoriums sehen, hat nicht erst gestern begonnen. Sie haben Namen, sie haben Gesichter und sie haben eine Geschichte. ... Diese Frauen sind keine Einzelfälle. Sie sind das Gesicht einer Bewegung, die versteht, dass die Klimakrise nicht nur ein technisches Problem ist. Während die industrialisierte Welt den Planeten verbrennt, halten indigene Frauen die Samen der Regeneration in ihren Händen. Sie sind es, die die noch verbliebene Artenvielfalt bewahren.

Beitrag Daniela aus Ecuador (pdf)