​Theoretischer Durchblick mehr denn je nötig

Die bürgerlichen Spitzenpolitiker und ihre Massenmedien bombardieren uns mit Lügen: Netanjahu, der Schlächter des Gaza-Streifens gegen das palästinensische Volk, erdreistet sich, das neue Massaker gegen das iranische Volk als Startschuss zu dessen Befreiung umzulügen. Trump behauptet allen Ernstes, der Angriff sei ein Verteidigungskrieg, der daher völkerrechtlich abgesichert sei! Er wolle ja nur das iranische Volk von seinen Tyrannen befreien.



Merz und seine CDU-Mannen wie Laschet & Co. stellen sich voll auf die Seite dieser Kriegstreiber und gehen sogar noch einen Schritt weiter: Das Völkerrecht könne man hier nicht mehr als Maßstab anlegen. Denn schließlich hätte es gegen den Iran bisher versagt.



Zigtausende gehen auf die Straße. Das ist gut so. Aber auch darin zeigt sich teilweise noch eine große Verwirrung: So sind „Freudenfeiern“ von Exil-Iranern über den Tod von faschistischen Mullahs und Militärführern zwar verständlich, aber deshalb dem ebenso faschistischen Trump-Regime zujubeln? Oder dem monarchistischen Sohn des Schah? Oder wie der Papst und viele andere flehentlich an die Kraft der Diplomatie der herrschenden Kriegstreiber appellieren? All das führt angesichts der realen Verhältnisse in die Sackgasse.



Diese Verwirrung muss unbedingt abgebaut und verhindert werden! Nötig sind zum einen eine nüchterne Analyse der tatsächlichen ökonomischen, politischen und ideologischen Verhältnisse, Entwicklungen und Auseinandersetzungen. Das ist nur mit der Methode des dialektischen Materialismus möglich.



Die MLPD hat das in ihren Büchern überzeugend geleistet: Der Überfall der faschistischen Regimes von USA und Israel hat absolut nichts mit Befreiung zu tun. Es geht um den Zwang zur Vormachtstellung im imperialistischen Konkurrenzkampf gegen den Hauptrivalen, das neuimperialistische China. Darin liegt auch die Gefahr, dass sich dieser neue Nahostkrieg heute zum Dritten Weltkrieg ausweiten kann. Diese Gesetzmäßigkeiten hat Stefan Engel in der Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" überzeugend aufgedeckt. Ein MUSS für jeden, der hier durchblicken will! Die Broschüre kostet 5 Euro. Sie ist auch zu je 3 Euro erhältlich in Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch und Türkisch. Sie gehört jetzt auf jeden Büchertisch, auf jede Kundgebung und Demo!

Allein die internationale Dimension des jetzigen Kriegs und ihr faschistischer Charakter zeigen: Der Kampf der iranischen Völker um ihre Befreiung kann niemals im Vertrauen auf eine der kriegsführenden Kräfte erfolgen! Die Völker müssen sich selbst befreien!



Zum einen in einem möglichst breiten demokratischen Zusammenschluss innerhalb des Iran unter der Führung der Arbeiterklasse. Zum anderen eingebettet in eine machtvolle internationale Solidarität. Diese Strategie und Taktik der Selbstbefreiung der unterdrückten Massen ist wissenschaftlich allseitig untersucht in dem Buch von Stefan Engel "Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution". Dieses Buch enthält auch ein ausführliches Kapitel zum Iran. Eine Pflichtlektüre für jeden, der im Befreiungskampf der iranischen Völker und aller anderen klaren Kopf bekommen will! Preis: 14,80 Euro, erhältlich auch in Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und ganz neu auch in Farsi!

Alle Bücher sind erhältlich beim Verlag Neuer Weg.