Afghanistan: Fünf Jahre Dunkelheit und Widerstand der Frauen

Fast fünf Jahre sind seit der Rückkehr der dunklen Herrschaft der Taliban über Afghanistan vergangen. Seit August 2021 ist Afghanistan zum größten Freiluftgefängnis für Frauen und Mädchen geworden, einem Ort, an dem ihnen systematisch ihre grundlegendsten Menschenrechte vorenthalten werden. Während dieser langen Zeit haben die Taliban nicht nur die Rechte der Frauen mit Füßen getreten, sondern auch ihre Proteststimmen mit Kugeln, geheimen Gefängnissen und unerträglicher Folter zum Schweigen gebracht. Die internationale Gemeinschaft hat darauf mit völliger Stille und Gleichgültigkeit reagiert. Sie sieht dieser Katastrophe nicht nur tatenlos zu, sondern verschließt auch die Augen vor politischen Opportunitäten, geopolitischen Zielen und der Normalisierung der Beziehungen und versorgt dieses repressive Regime unter dem Deckmantel der „humanitären Hilfe“ mit über 40 Millionen Dollar pro Woche – eine Hilfe, die praktisch zu einem Instrument für die Aufrechterhaltung der Macht der Taliban geworden ist.

Doch inmitten dieser Erstickungsatmosphäre stirbt der atemberaubende Widerstand der Frauen nie. Am 28. Februar 2026 kam eine Gruppe mutiger afghanischer Mädchen erneut auf die Straßen von Kabul und rief „Brot, Arbeit, Freiheit, Bildung”. Sie bewiesen, dass der Wille einer Nation nicht mit Gewalt gebrochen werden kann.

Afghanistan hat mehr als vier Jahrzehnte Krieg und Unsicherheit erlebt, und in all diesen Jahren waren Frauen die Hauptopfer dieser Gewalt. Heute hat die Mehrheit der Familien ihre männlichen Versorger verloren, und Frauen sind die Hauptverdienerinnen ihrer Haushalte. Mit ihren brutalen Dekreten haben die Taliban jedoch Frauen die Arbeit in Regierungsämtern und privaten Einrichtungen verboten und ihnen untersagt, ihre Häuser ohne einen Mahram (männlichen Vormund) zu verlassen.

Diese Entbehrung hat zu tiefgreifenden menschlichen Tragödien geführt. Nooria, ein dreizehnjähriges Mädchen, das ihren Vater im Krieg verloren hatte und für dessen kranke Mutter und kleine Schwestern sorgen musste, war gezwungen, ihre Geschlechtsidentität zu verbergen, um Geld für die Behandlung ihrer Mutter zu verdienen. Sie schnitt sich die Haare ab und trug Jungenkleidung, damit sie in einem Café in der Provinz Helmand arbeiten konnte. Aber nach einem Jahr wurde sie von den Taliban identifiziert, verhaftet, gefoltert und inhaftiert.

In Herat wurde einer schwangeren Frau, die auf dem Weg ins Krankenhaus war, um ihr Kind zur Welt zu bringen, der Zutritt verweigert, weil sie keinen männlichen Mahram hatte. Sie gebar ihr Kind vor den Toren des Krankenhauses und verlor es für immer. H. Farzia, eine Lehrerin, die eine Heimschule für Mädchen ab der sechsten Klasse gegründet hatte, wurde von den Taliban verhaftet und 25 Tage lang in geheimen Gefängnissen gefoltert, bevor sie schließlich gegen Kaution freigelassen wurde.

Mit der Verabschiedung von mehr als 100 restriktiven Dekreten gegen Frauen haben die Taliban ein vollständig organisiertes und institutionalisiertes System der Unterdrückung eingeführt. Diese Situation geht über Menschenrechtsverletzungen hinaus; es handelt sich um „Geschlechterapartheid“, einen Versuch, die menschliche Identität von Frauen aus dem Leben zu tilgen.

Unter solch schrecklichen Bedingungen steht die „Spontane Bewegung afghanischer Frauen“ (SMAW), die sich unmittelbar nach dem Fall Kabuls im Jahr 2021 gebildet hat, weiterhin an der Spitze des Kampfes und der friedlichen Proteste in Kabul und anderen Provinzen. Dutzende Mitglieder dieser Bewegung wurden von den Taliban getötet, Hunderte weitere wurden inhaftiert und gefoltert. Da die Taliban internationalen Menschenrechtsorganisationen den Zugang zu offiziellen und privaten Gefängnissen verwehren, kennt leider niemand die genaue Zahl der inhaftierten Frauen oder ihre schlimme Lage.

Da die Repressionen in den letzten vier Jahren zugenommen haben, hat SMAW seine Aktivitäten im Untergrund und heimlich fortgesetzt, um nicht von den Geheimdiensten der Taliban aufgespürt und verhaftet zu werden. Um die Sicherheit der betroffenen Demonstrantinnen zu gewährleisten, hat diese Bewegung „sichere Häuser” eingerichtet. Um der Bildungsbenachteiligung von Mädchen entgegenzuwirken, hat sie außerdem zahlreiche „Heimschulen” eingerichtet, die von Freiwilligen und Lehrerinnen betrieben werden, um das Licht des Wissens und des Bewusstseins weiter leuchten zu lassen.

Anlässlich des 8. März, dem Internationalen Tag der Solidarität mit den Frauen, erklären wir, die Frauen Afghanistans, als die am stärksten benachteiligten und leidenden Frauen der Welt, unsere tiefe Solidarität mit allen Frauen, die unter den Katastrophen des Krieges leiden: mit den Frauen im Iran, den Frauen in der Ukraine, den Frauen im Gazastreifen und allen unterdrückten und kämpfenden Frauen der Welt. Wir, die wir selbst Opfer des Krieges sind, verstehen die Tiefe ihres Schmerzes und Leidens sehr gut.

Aber auf diesem schwierigen Weg des Kampfes für unsere Freiheit und unsere Rechte brauchen wir dringend eure Solidarität und praktische Unterstützung, unsere Schwestern und Brüder in Europa, Amerika und allen Ländern der Welt. Wir bitten Frauenrechtsorganisationen und alle Menschenrechtsaktivisten, den Schmerz und die Gefangenschaft der afghanischen Frauen nicht zu vergessen. Wir bitten Sie, sich für die Freilassung der Frauen aus den Gefängnissen der Taliban einzusetzen und die Stimme der afghanischen Frauen, die nach Freiheit streben, laut zu halten, so laut wie eh und je.

Wir rufen Sie dazu auf:

Unterstützen Sie die „Safe Houses”, die Zufluchtsorte für bedrohte Demonstrantinnen sind.

Unterstützen Sie die von SMAW betriebenen „Mädchenschulen”.

Lassen Sie nicht zu, dass afghanische Demonstrantinnen weiterhin vom frauenfeindlichen Taliban-Regime verhaftet, gefoltert und getötet werden.

Die Frauen Afghanistans sind am Leben, sie sind widerstandsfähig und sie kämpfen für ihre Freiheit. Heute brauchen sie mehr denn je eure Stimme und eure Solidarität.