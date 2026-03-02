Aktionsstand zur Solidarität mit den Kollegen von Verallia in Essen-Karnap

Die Empörung über die Schließung war groß, richtete sich aber auch gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der ja ständig fordert, dass „ … die Deutschen mehr arbeiten müssten“... aber wo, wenn gleichzeitig zunehmend Arbeitsplätze vernichtet werden?

Auf Zustimmung stieß auch die Argumentation, dass es ein Skandal ist, ein Werk zu schließen, welches Glasflaschen herstellt, die aus ökologischen Gründen eigentlich verstärkt hergestellt werden müssten.

Beeindruckend war, dass sich zig Leute in diesem Stadtteil mit dem Werk verbunden fühlen – neben Kollegen und Angehörigen von Kollegen gab es auch viele Ältere, die früher da arbeiteten. Um den Kollegen den Rücken zu stärken, unterschrieben viele auf dem Transparent, was jetzt an einem Zaun neben der Zufahrt zum Werkstor hängt.