Amerikanisches U-Boot versenkt iranische Fregatte vor Sri Lanka

Das Schiff wurde in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Sri Lanka versenkt. Die aggressive faschistische Kriegspolitik der USA kennt keine Grenzen mehr. Dieser Angriff ist ein Affront gegenüber Sri Lanka und auch gegenüber Indien. Die USA tragen damit den Irankrieg weiter nach Asien hinein, was zur verschärften Gefahr eines Dritten Weltkriegs beiträgt.

32 iranische Matrosen, die gerettet wurden, wurden in ein Krankenhaus in der Hafenstadt Galle im Süden Sri Lankas gebracht und werden dort versorgt. Ein zweites iranisches Schiff wurde in den Hafen von Colombo begleitet und die Crew wurde evakuiert. Das Schiff selbst wurde dann wieder aus dem Hafen von Colombo rausgeschleppt in den Hafen von Trincomalee, um diesen nicht zu einem Ziel von US-amerikanischen Angriffen zu machen. Die FLSP berichtet, dass die US-Regierung als Strafe die Reisewarnungen verschärft, was als Drohung gemeint ist und sich negativ auf den Tourismus auswirkt.

Auch anderweitig wirkt sich der Iran-Krieg unmittelbar auf das Leben der Menschen in Sri Lanka aus. Vor den Tankstellen bilden sich lange Schlagen, um Gasflaschen mit Erdgas aufzufüllen. Sir Lanka hat noch Vorräte für einen Monat; aufgrund der Sperrung der Straße von Hormus sind Lieferungen verzögert. Erdgas ist der wichtigste Energieträger zum Kochen für viele Menschen.

Ein internationales Forum der FLSP in Colombo, Sri Lankas Hauptstadt, hat am 4. März folgende Protestresolution zum Iran-Krieg verabschiedet, die auch von der MLPD unterzeichnet wurde:

"Die imperialistische Aggression der von Trump geführten USA und des von Netanjahu geführten Israel gegen den Iran ist eine brutaler Angriff. Wir verurteilen aufs Schärfste die Attacken des US-Imperialismus und Israels gegen den Iran. Wir fordern die sofortige Einstellung aller Angriffe und Aggressionen gegen den Iran. Wir ergreifen keine Partei für Imperialisten. Die Angriffe verschärfen die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs und haben bereits mehrere andere Staaten hineingezogen. Wir rufen die Arbeiter auf gegen Krieg und Faschismus. Wir sind solidarisch mit den Arbeiterinnen und Arbeitern und den breiten Massen im Iran im Kampf gegen ausländische Einmischung. Der imperialistische Angriff auf Iran kann nicht mit dem Hinweis auf das repressive iranische Regime gerechtfertigt werden. Wir unterstützen die Bewegung gegen Faschismus und Krieg und sagen mit Nachdruck, dass die einzige Alternative zum Krieg der Sozialismus ist.