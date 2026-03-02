An Ostern genug Gründe, um für den Frieden auf die Straße zu gehen!

Wir rufen zur Teilnahme an den diesjährigen Ostermärschen auf, die vom 3. bis zum 6. April 2026 vom Rheinland in Köln bis nach Dortmund ins Ruhrgebiet ziehen!



Mit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran verschärft sich die akute Weltkriegsgefahr! Zugleich formiert sich zukunftsweisend weltweit der Widerstand gegen Faschismus und Krieg! Die Jugend wird aktiv gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland.



Der Ostermarsch Rhein-Ruhr positioniert sich zur Einheit von Friedensbewegung, Flüchtlingsbewegung und antifaschistischer Bewegung und zeigt klare Kante gegen Versuche reaktionärer und faschistischer Einflussnahme!



Der Aufruf stellt eine Reihe dringend nötiger Forderungen gegen Aufrüstung, Krieg und Faschismus auf, unter anderem gegen die geplante Stationierung der US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Er wendet sich auch gegen die Abwälzung der Folgen des Kriegskurses und der nuklearen Aufrüstung auf die Bevölkerung und die Umwelt.

So heißt es im Aufruf:

„Diese Hochrüstung führt zu Kürzungen in allen Bereichen, die für das Leben wichtig sind: Gesundheit, Bildung, Soziales, Ökologie und zivile Infrastruktur. Nutznießer der Hochrüstung ist die Rüstungsindustrie. Die Militärausgaben der 32 NATO-Staaten liegen aktuell bei 1,3 Billionen Euro. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten Weltrüstung. Schon heute hat Deutschland das weltweit viertgrößte Militärbudget.“

Auch die MLPD NRW hat den Aufruf zum Ostermarsch unterzeichnet und arbeitet mit am Aufbau einer breiten Friedensbewegung.

Die Kriegsvorbereitung in NRW läuft auf Hochtouren, die NRW-Landesregierung will NRW zum Rüstungscluster Nummer 1 machen. Viele Konzerne stellen auf Rüstungsproduktion um und es erfolgt eine Militarisierung der ganzen Gesellschaft. Keine „Eurodefense-Expo“ im Herbst in Essen!

Unsere Forderungen gehen zugleich über den Aufruf hinaus. Wir stehen für eine Friedensbewegung, die sich gegen alle Imperialisten richtet, egal ob Deutschland, die USA, Russland oder China.

Die Lösung kann nicht in Illusionen eines friedlichen Imperialismus und seiner Institutionen liegen. Auch eine Produktion zum Wohle der Menschheit ist im Kapitalismus eine Illusion, aufgrund des gesetzmäßigen Drangs nach Maximalprofit und einer weltmarktbeherrschenden Stellung. Mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft lässt sich dieser Drang verwirklichen. Eine Produktion zum Wohle der Menschheit ist an eine sozialistische Planwirtschaft gebunden. Die Arbeiterklasse kann und wird in NRW ihre Kraft als Klasse einbringen gegen Weltkrieg und Faschismus! Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!



Der Aufbau einer dauerhaften Friedensordnung kann nur durch eine internationale sozialistische Revolution und den echten Sozialismus erreicht werden. Erst wenn der Imperialismus als Ursprung der Kriege abgeschafft ist, werden auch Kriege selbst verschwinden.



Die MLPD fördert breite Bündnisse zu den Ostermärschen und wird mit ihrem Jugendverband REBELL aktiv teilnehmen!

Für aktiven Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg!

Für den Aufbau einer Einheitsfront gegen Krieg und Faschismus!

Gegen den Hochrüstungskurs der Regierenden in Deutschland und der Landesregierung NRW!

Gegen jeden Imperialismus!

Echter Sozialismus - Für die Zukunft der Jugend!

Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!

Hoch die internationale Solidarität!



Hier findet man den Flyer des Aufrufs zum Ostermarsch zur Verbreitung mit allen Terminen und Informationen! Bei den örtlichen Friedensforen können auch gedruckte Flyer und Buttons bestellt werden.