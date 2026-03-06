Indien
Andrah Pradesh: Massiver Polizeieinsatz gegen Frauenprotest
Zehn linke Parteien haben die Verhaftung von Anganwadi-Arbeiterinnen, die am Montag in Vijayawada im indischen Bundesstaat Andrah Pradesh eine friedliche Protestaktion durchgeführt hatten, scharf verurteilt. Anganwadi-Arbeiterinnen (Beschäftigte in staatlichen Kindergesundheitsprogrammen) hatten einen 30-stündigen friedlichen Sitzstreik (Dharna) abgehalten, um Lohnerhöhungen und lange versprochene Sozialleistungen zu erlangen. Organisiert und unterstützt wurde der Protest von verschiedenen Gewerkschaften. In der Nacht räumte die Polizei dann äußerst brutal das Protestcamp und nahm mindesten 1.000 Frauen vorübergehend fest.