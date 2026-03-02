Übersetzt
Artikel zum Angriffskrieg auf den Iran durch Israel und USA auf Farsi
Auf Instagram hat ein User aus dem Iran den Artikel "USA und Israel beginnen Angriffskrieg gegen den Iran", der am Samstag Vormittag auf Rote News veröffentlicht wurde, auf Farsi übersetzt. Er verbreitet den Artikel selbst über Social Media und hat ihn für Rote Fahne News zur Verfügung gestellt. In Ermangelung von Farsi-Kenntnissen konnten wir ihn nicht konrollieren - vielleicht kann es ein Leser / eine Leserin? Dann gerne Rückmeldung an redaktion@rf-news.de!
صبح امروز اسرائیل و آمریکا در یک اقدام مشترک به ایران حمله کردند. آنها چندین حمله هوایی به پایتخت، تهران، و همچنین به اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه و تبریز انجام دادند. آمریکا حمله خود را «خشم عظیم» نامیده است.
در همین حال، ایران با حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل پاسخ داد و یک تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین نیز هدف قرار گرفت. اسرائیل وضعیت اضطراری سراسری اعلام کرده، مدارس را تعطیل کرده، پروازها را لغو کرده و زندگی
عئیل بهشدت هشدار داده، بریتانیا و آمریکا نیز کارکنان سفارت خود را خارج کردهاند. رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، اعلام کرد: «ما باید تصمیم دشواری بگیریم. ما برنامه هستهای آنها را پیشتر با بمبافکنهای بی۲ خود نابود کردهایم.»
همه اینها نشاندهنده آن است که آمریکا بهعنوان محرک اصلی جنگ در جهان،
روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش میدهد که نمایندگان وزارت جنگ اسرائیل از حملهای سخن میگویند که از مدتها پیش برنامهریزی شده بود. بهانه دونالد ترامپ درباره برنامه هستهای، بیاساس و دروغ تبلیغاتی عنوان شده است. روز پنجشنبه مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران موقتاً پایان یافت. میانجی عمانی درباره گفتوگوها گفت: «امروز در ژنو ایدههای خلاقانه و مثبتی رد و بدل شد و اکنون مذاکرهکنندگان آمریکایی و ایرانی وقفهای ایجاد کردهاند.» از پیشرفت سخن گفته میشد و «توافق صلح در دسترس است.» در همین فضا، این حمله نظامی رخ داده است. بنابراین، توافق هستهای نه علت، بلکه بهانهای برای برنامههای جنگی آمریکا معرفی میشود.در ادامه، بحران بازسازماندهی تولید بینالمللی تشدید شده است. آمریکا دیگر تنها ابرقدرت جهان نیست و باید جایگاه
یکی از عوامل تعیینکننده در نبرد بر سر سلطه جهانی، کنترل منابع طبیعی است. نفت و گاز فسیلی رو به پایاناند، اما نیروهای فوقارتجاعی استفاده از آنها را احیا میکنند. آمریکا برای تسلط بر مناطق نفتخیز جهان وارد جنگی سخت شده است. در استراتژی امنیت ملی آمریکا آمده است: «ما مانع خواهیم شد که یک قدرت دشمن بر خاورمیانه، ذخایر نفت و گاز آن و گلوگاههای انتقال آنها مسلط شود…»
جیدی ونس تلاش کرد اوضاع را آرام جلوه دهد و گفت «هیچ شانسی» وجود ندارد که آمریکا سالها در جنگی بیپایان در خاورمیانه گرفتار شود. اما ایران با روسیه متحد است و با چین نیز مشارکت راهبردی دارد.
در پایان، نویسنده تأکید میکند که این جنگ بر دوش مردم ایران تحمیل میشود. تنها طبقه کارگر ایران و نیروهای دموکراتیک میتوانند با یک جنبش انقلابی واقعی، هم با رژیم حاکم و هم با حم
همبستگی بینالمللی و انترناسیونالیسم پرولتری را تقویت کنید!
اتحاد نیروهای ضدفاشیست و دموکراتیک و پرولتری در خاورمیانه را گسترش دهید!
امپریالیسم باید بهطور انقلابی از میان برداشته شود؛ تنها کشورهای متحد سوسیالیستی جهان میتوانند صلحی پایدار برقرار کنند.