Auf zu den Protesten gegen den AfD-Parteitag

Es ist erfreulich, dass sich der Protest gegen den Parteitag der AfD in Marl, Recklinghausen und aus anderen Städten aus NRW formiert. Angesichts der aktuellen Provokation von AfD-Funktionären gegenüber den „Omas gegen Rechts“ in Marl ist das ein Gebot der Stunde. Völlig zu Recht wertet ein Antifaschist das so aus: „Was hier seitens der AfD Marl und dreier AfD‑Mitglieder aus Herten versucht wurde, sind Methoden, wie sie früher die SA benutzt hat. Einen Saal stürmen, Verwirrung stiften, aktive Leute einschüchtern.“



Wie das weitergehen soll, sehen wir in den USA, wo Donald Trump dabei ist, den Umbau des Staates zum Faschismus voranzutreiben. Aber auch hier formiert sich der Widerstand. Zuletzt organisierten sich Zehntausende gegen den Einsatz der faschistischen ICE-Truppen und leisteten aktiven Widerstand, organisierten Streiks, Blockaden und Schutzaktionen für Arbeiter und Familien, die deportiert werden sollten. In Dortmund und Düsseldorf protestierten über 10.000 Menschen gegen das Auftreten des Faschisten Höcke. Weltweit stehen Millionen auf gegen Faschismus und Krieg. Wir sind mit unserem Protest Teil dieser Bewegung.