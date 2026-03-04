Aufruf der Answer Coalition USA zu den Demonstrationen am 7. März

Der Iran und der gesamte Nahe Osten wurden ins Chaos gestürzt, nachdem die Trump-Regierung und Israel eine massive Bombardierung gestartet haben, die bereits hunderte von Menschenleben gefordert hat.



Die Menschen in diesem Land lehnen den Angriff mit überwältigender Mehrheit ab, aber diese Ablehnung muss auf die Straße getragen werden, damit sie nicht ignoriert werden kann. Schließt euch am Samstag, den 7. März, diesen Protesten an und verschafft euren Stimmen Gehör!



Zu den ersten Mitveranstaltern der Aktion gehören: ANSWER Coalition, The People's Forum, Palestinian Youth Movement, National Iranian-American Council, Black Alliance for Peace, Democratic Socialists of America, American Muslims for Palestine und CODEPINK.

Bereits jetzt sind US-Soldaten in diesem neuen Krieg um die Profite der Ölkonzerne und Waffenhersteller ums Leben gekommen. Und im Iran gibt es ständig enorme Verluste an Menschenleben, darunter der schreckliche Bombenanschlag auf eine Grundschule für Mädchen, bei dem über 160 Menschen ums Leben kamen.



Trump hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, seinen Krieg gegen den Iran für Regimewechsel „so lange wie nötig“ fortzusetzen. Die Regierung hat erklärt, dass sie offen für eine Invasion mit Bodentruppen ist, die Tod und Zerstörung auf ein neues Niveau heben würde. Lasst uns Stellung beziehen und den Krieg gegen den Iran stoppen!