Studierende
BAföG-Novelle endlich auf den Weg bringen
Mit großer Sorge sehen verschiedene im DGB zusammengeschlossene Gewerkschaften sowie Studierendenverbände und politische wie religiöse Hochschulgruppen, dass die im Koalitionsvertrag versprochene BAföG-Novelle offenbar im Kabinett feststeckt. Sie fordern die Bundesregierung dringend auf, die Novelle rasch auf den parlamentarischen Weg zu bringen. Dies sei nötig, damit die BAföG-Ämter diese Novelle wie geplant zum Wintersemester 2026/2027 – für das Schüler-BAföG zum Berufsfachschulbeginn am 1. August 2026 – umsetzen können und Studierende endlich entlastet werden. Die stark steigenden Mieten in den Hochschulstädten, die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie setzen der jungen Generation enorm zu.