Bitte um Korrespondenzen von Protestaktionen gegen den Angriff auf Iran

Mehr als 1.000 Menschen versammelten sich am Samstagmorgen entlang der Route 46 in Roxbury im US-Bundesstaat New Jersey, um gegen die Pläne der Einwanderungs- und Zollbehörde zu protestieren, bis zu 1.500 inhaftierte Einwanderer in einem Lagerhaus unterzubringen, das die Behörde im Februar gekauft hatte. Mit Plakaten und Sprechchören wie „ICE raus!“ zog die Demonstration viele Anwohner an, die hofften, dass die Gemeindevertreter die Pläne der ICE blockieren werden. Dies war die vierte und bisher größte Demonstration gegen die Einrichtung, seit in einem Artikel der Washington Post erwähnt wurde, dass Roxbury als Standort für die ICE-Einrichtung. Die Demonstranten standen auf dem matschigen Bürgersteig vor dem Rathaus, viele von ihnen mit Plakaten, auf denen unter anderem zu lesen war: „Stay Salty, Melt ICE” (Bleibt salzig, schmelzt die ICE), „No Concentration Camps in Roxbury” (Keine Konzentrationslager in Roxbury) und „Warehousing Human Beings is Inhuman” (Menschen einzulagern ist unmenschlich).