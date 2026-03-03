In eigener Sache

In eigener Sache

Bitte um Korrespondenzen von Protestaktionen gegen den Angriff auf Iran

Die Rote Fahne Redaktion bittet die Korrespondentinnen und Korrespondenten um Berichte von Protestaktionen und Bündnistreffen gegen den völkerrechtswidrigen Angriff des US-Imperialismus und Israels auf den Iran. Bitte mit guten Fotos an www.redaktion@rf-news.de. Vielen Dank