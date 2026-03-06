Bochumer Montagsdemo fordert sofortiges Kriegsende!

Zwar wurde die Spitze des Terrorregimes im Iran beseitigt, aber das bedeutet nicht ein Ende der tyrannischen Herrschaft der Mullahs. Die Revolutionsgarde ist nicht zerschlagen und hat durch ihre Angriffe auf Staaten wie Bahrain und Saudi-Arabien einen Flächenbrand ausgelöst. Den imperialistischen Mächten USA und Israels geht es vorrangig nicht um die Befreiung des iranischen Volkes vom Klerikalfaschismus, sondern um die Rohstoffe und strategischen Vorteile im Iran.



Auch das unterdrückte Volk will mehrheitlich keine Fremdbestimmung, sondern eine Befreiung von der Gewaltherrschaft der Mullahs aus eigener Kraft, und auch keine neue Herrschaft durch den Sohn des Schah. Inzwischen haben die Auswirkungen des Krieges auch Deutschland und andere europäische Staaten erreicht.



Die Preise für Diesel und Benzin sind in drakonischer Weise gestiegen. Über diese aktuelle Situation im Nahen Osten wird auf der nächsten Montagsdemo diskutiert. Die Kundgebung ist am Montag, 9. März, um 18 Uhr, am üblichen Ort auf der Kortumstr. zwischen City-Point und Drehscheibe.