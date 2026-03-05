Countdown zum Tribunal gegen Daimler, Porsche, Bosch, Audi & Co. läuft!

Mit Anklagen, Zeugenaussagen und kompetenten Redebeiträgen werden Automobilarbeiter/innen, kämpferische Gewerkschafter, Umweltschützer, Internationalisten, Marxisten-Leninisten, Jung und Alt, Frauen und Männer deutlich machen: Die Automobilkonzerne und die Bundes- und Landesregierung sind engstens verflochten und üben eine, schwer zu durchschauende Macht aus, um ihren Konkurrenzkampf, der zur Vernichtungsschlacht geworden ist, zu organisieren.

Ein Kontrast zum Landtagswahlkampf und den unzähligen Podiumsdiskussionen mit den bürgerlichen Parteien, die allesamt vortäuschen, um Arbeitsplätze zu kämpfen. Hier kommen die Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Familien und Freunde selbst zu Wort. Sie klagen an, decken auf, werten ihre Kampferfahrungen aus, stellen ihre Forderungen auf, und stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Organisationen.



Sie stellen Zusammenhänge her zum Kampf gegen Faschismus, Krieg, Umweltkatastrophe und gegen den Angriff auf soziale Errungenschaften.



Die MLPD ist mit einem Infostand vertreten und beteiligt sich an dem Tribunal mit Wort und Tat. Ihr Jugendverband REBELL wird das Tribunal mit Liedern bereichern. Nach dem Einlass um 16.30 Uhr und in den Pausen kann man sich mit Linsensuppe oder Schmalzbroten stärken.

Neugierig geworden? Dann lasst euch das nicht entgehen, besucht und beteiligt euch an dem Tribunal, dessen Idee aus dem Besuch des Tribunals „Das Revier will leben! Tribunal gegen die Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle AG“ im August letzten Jahres in Gelsenkirchen geboren ist.

Das Buch zum Tribunal kann hier gekauft werden