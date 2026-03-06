Der Iran und das Ei

Der marokkanischstämmige Koch wendet sich an die Iranerinnen und Iraner: Wer hofft, dass die USA dem Iran Demokratie bringen, hat die Geschichte des Iran vergessen.

Mohammad Mossadegh war der letzte demokratisch gewählte Premierminister. Er verstaatlichte das Öl und legte sich damit mit der Kolonialmacht Großbritannien an. Nach nur zwei Jahren an der Regierung initiierten der MI6 und die CIA einen Putsch, um diese fortschrittliche Regierung zu stürzen. Sie hievten den brutalen Schah an die Macht.



Das Video endet mit dem schönen Sinnbild: "Wenn ein Ei von innen aufgeschlagen wird, entsteht neues Leben. Wenn es von außen aufgeschlagen wird, endet es meistens in der Pfanne."