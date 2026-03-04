Dass Trump den Kongress hintergeht? Für Faschisten wie Netanjahu und ihn typisch! Hunderte, ja tausende Menschen sind schon umgekommen. Israel beginnt wieder mit einer Bodenoffensive im Libanon, hat über Gaza wieder eine Hungerblockade verfügt.

Der Iran reagiert fanatisch faschistisch. Die Führung weiß, dass sie militärisch niemals gewinnen kann. Das Regime setzt darauf, den Krieg systematisch auszuweiten - auf immer mehr Länder, die globale Energieversorgung usw. Will der Iran die Ausrufung des Verteidigungsfalls der NATO provozieren?

Es ist kein Zufall, dass die drei hauptsächlichen Kriegsbeteiligten faschistische Länder sind. Die Einheit von Faschismus und Krieg ist der Treibsatz, der zu einem Weltkrieg führen kann!

Der Krieg hat globale Auswirkungen. Luftabwehrwaffen werden weltweit knapp; es wird schon vom globalen Energieschock gesprochen. Die Folgen für die Menschen im Mittleren Osten und die Umwelt sind katastrophal.

Das alles ist grausam und erfordert einen aktiven Widerstand gegen Faschismus und Krieg! Es destabilisiert zugleich weltweit das imperialistische Weltsystem als Voraussetzung für globale revolutionäre Entwicklungen und eine revolutionäre Überwindung des imperialistischen Weltsystems.