Dokumentiert: Statement der iranisch-amerikanischen Schriftstellerin Sahar Delijani

Sahar Delijani ist eine iranisch-amerikanische linke Schriftstellerin, die 1983 im Evin-Gefängnis in Teheran geboren wurde. Ihre Eltern waren Teil der iranischen Revolution von 1979, die den Schah stürzte, und wurden später Gegner des neuen islamischen Regimes. Ihre Mutter saß ein Jahr im Gefängnis, ihr Vater zwei Jahre seit 1983, und ihr Onkel wurde 1988 während der Unterdrückungskampagne des Regimes gegen Kommunisten und Linke in den 1980er Jahren hingerichtet.

Sie sagt: "Ich wurde in einem iranischen Gefängnis geboren. Meine Eltern wurden in ihren Gefängnissen eingesperrt. Meine Onkel liegen in Massengräbern. Es gibt nichts, was Sie mir über die Verbrechen des iranischen Regimes erzählen können, das ich nicht selbst erlebt habe. Das bedeutet nicht, dass ich will, dass mein Volk bombardiert, verstümmelt, getötet und ihre Häuser zerstört werden. Wenn Ihre Vision von Befreiung nur durch die Zerstörung unschuldiger Leben erreicht werden kann, dann streben Sie nicht nach Freiheit."