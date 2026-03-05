Internationale Bergarbeiterkoordinierung ruft zum 8. März auf

Der Internationale Frauentag 2026 findet in einer schwierigen Lage statt: Der gnadenlose Konkurrenzkampf der internationalen Konzerne um die Neuaufteilung der Märkte bzw. Kontrolle der Rohstoffe. Die verstärkte Rechtsentwicklung und der Faschismus der ihnen hörigen Regierungen führen zu immer mehr militärischen Auseinandersetzungen und gewaltiger Zerstörung von Infrastruktur und Natur.



In der Ukraine findet dieser Frauentag bereits zum vierten Mal in einer Situation schwerer Kriegswirren statt. Neben der Unterdrückung der Arbeiterklasse und insbesondere der Frauen durch den ukrainischen Kapitalismus wird das Land und das freiheitsliebende ukrainische Volk durch die militärische Aggression des russischen Imperialismus täglich mit Raketen, Fliegerbomben und Kampfdrohnen zerstört. Der westliche Imperialismus nutzt die für die Ukraine schwierige Lage aus, um seinen Einfluss zu vergrößern und die wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit zu verstärken. Kürzlich hat eine russische Kampfdrohne eine Gruppe von Bergarbeitern getötet, die nach harter Arbeit mit dem Arbeitsbus auf dem Weg nach Hause zu ihren Frauen und Familien waren. Unser Mitgefühl gehört den Frauen und Familien.



Im Kongo werden die Frauen zur Kriegsbeute degradiert, als billige Arbeitskräfte in den Bergwerken des Ostkongo ausgenutzt und sind zusätzlich noch Vergewaltigungen ausgesetzt. Durch den Angriff der USA und Israels gegen den Iran spitzt sich die Lage weiter zu.



Die Internationale Bergarbeiterkoordinierung setzt sich in ihrem internationalen Kampfprogramm für die Gleichberechtigung der Frauen ein – gegen alle Formen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung, wie schlechtere Bezahlung und Diskriminierung durch ungleiche Behandlung, sexuelle Unterdrückung und Gewalt. Während die Bergbaukonzerne Reichtümer auf Kosten des Lebens der Bergleute anhäufen, sterben diese aufgrund von Berufskrankheiten oder Arbeitsunfällen häufig vorzeitig und Witwen und Kinder bleiben in einer schwierigen sozialen Lage zurück.



Die Hauptlast des Krieges und des Kapitalismus tragen die arbeitenden Frauen, vor allem die Bergarbeiterinnen und die Ehefrauen der Bergarbeiter. Die Menschen werden zu Opfern imperialistischer Widersprüche.

Jetzt ist es wichtiger denn je, dass wir die Frauen, im Kampf für ihre Befreiung unterstützen!

Die Internationale Bergarbeiterkoordination ruft zur Solidarität für die Arbeiterinnen und Bergarbeiter auf! Wir unterstützen uns in schwierigen Zeiten, und kämpfen gemeinsam.

Solange es den Kapitalismus gibt, werden Frauen niemals völlig gleichberechtigt mit Männern sein. Unsere gemeinsame Vision ist ein „reiches, würdevolles und gesundes Leben aller Menschen in Einklang mit der Natur – ohne Ausbeutung und Unterdrückung“. (Auszug aus dem Internationalen Kampfprogramm).

Der 8. März ist für uns ein Tag des Kampfes! Der Kampf der Frauen für echte Gleichberechtigung, für die Achtung ihrer Arbeit, für ihre soziale Freiheit!

Es lebe der Internationale Frauentag – Gegen Faschismus und Krieg – der Tag der internationalen Solidarität mit den Frauen der Welt!