Gera: Gemeinsame Aktion „Stopp dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran!“

Gemeinsam mit Mitgliedern der Linkspartei, Cuba Si und Parteilosen. Wir verteilten die Erklärung der MLPD "Neue Qualität des imperialistischen Kriegs, Kampf um Weltfrieden herausgefordert!" an Teilnehmer der Kundgebung und an Passanten. Mitglieder der MLPD und der Linkspartei hielten Redebeiträge, die interessiert aufgenommen wurden und Beifall erhielten. Es war gut, dass kurzfristig eine solche gemeinsame Aktion stattfand. Es gibt auch eine Initiative für eine gemeinsame Ostermarsch-Aktion.