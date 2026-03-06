Gesundheitswoche Ferienpark Plauer See: Noch Plätze frei

Wann und wo?

Freitag, 20. März (Anreise), bis Sonntag, 29. März (Abreise).



Nutzt die Gelegenheit für eine Woche Erholung pur in wunderschöner Natur, in Verbindung mit der Möglichkeit zu Heilfasten oder Intervallfasten, Gesundheitsgesprächen, Filmen, Gymnastik, Entspannungstraining, Walking, Sauna usw. Die ärztliche Begleitung übernimmt Ulrike Tillmann, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Duisburg.



Alle Angebote sollen vor allem anregen, auch im Alltag zu Hause eine bewusste und gesunde Lebensweise zu praktizieren und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Wir wollen fit bleiben, Krankheiten vorbeugen bzw. bestehende chronische Erkrankungen positiv beeinflussen. Dazu kann die Gruppe beitragen.

Preise:

Je nach Verpflegungsart und Einkommen: 555 Euro / 655 Euro für Fasten, 750 Euro / 880 Euro für Intervallfasten und 820 Euro/965 Euro für Vollverpflegung. Bei geringem Einkommen kann der Sozialfonds des Arbeiterbildungszentrums in Anspruch genommen werden. Weitere Auskünfte und Anmeldung bei: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin Tel.: 039932 – 82700, E-Mail: info@ferienpark-plauersee.de