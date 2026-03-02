Große Mobilisierung gegen den imperialistischen Krieg der USA und Israels gegen den Iran

Die griechische Regierung stellt sich hinter diesen Krieg. Die Seeleutegewerkschaft PENEN und andere Hafenarbeitergewerkschaften mobilisierten und beteiligten sich gestern an der Protestdemonstration zur US-Botschaft.

Antonis Dalakogeorgos, Vorsitzender von PENEN, schrieb:

1350 Seeleute auf über 60 griechischen Schiffen sind in Lebensgefahr. Wir fordern ihre sofortige Entfernung aus der Kriegszone.



Grund des neuen imperialistischen Angriffs, des US- und des israelischen Imperialismus, der vom Westen unterstützt wird, sind die riesigen Energiereserven des Irans, die die großen Monopole in ihre Hände bekommen wollen. Nach dem Sturz des Regimes im Iran soll eine Regierung eingesetzt werden, die den Interessen der Angreifer dienen soll. Ein wichtiges Ziel für Trump ist, dass der US-Imperialismus näher zu China aufschließt.



Wir verurteilen das neue imperialistische Gemetzel und erklären, dass es Sache der Völker und nur ihrer allein ist, ihre Zukunft ohne ausländische Einmischung und Kriege zu bestimmen.



Wir stehen entschlossen an der Seite des iranischen Volkes und fordern hier und jetzt die Beendigung der mörderischen imperialistischen Intervention. Eine Intervention, die sich bereits auf den Persischen Golf, den Golf von Oman und das Nordarabische Meer ausgeweitet hat und die Gefahr einer Ausweitung zu einem allgemeinen internationalen Konflikt birgt.



Wir verurteilen aufs Schärfste die Regierung der Nea Dimokratia, die sich auf die Seite der USA und Israels gestellt hat und den US-amerikanischen Stützpunkt in Souda zu einem Ausgangspunkt für den imperialistischen Krieg gegen das iranische Volk gemacht hat. Sie stellen sich voll hinter die Blutprofite der Reeder.

27 Prozent der Tanker, die sich in der Region befinden, gehören griechischen Reedern. Sofort stiegen die Frachtraten und die Versicherungen in die Höhe und ihre Gewinne.

Keine Opfer für ihre Gewinne.

Die Antikriegsbewegung in Griechenland fordert die sofortige Rückkehr des Patriot-Raketenabwehrsystems aus Saudi-Arabien zusammen mit den 120 Soldaten, die es bedienen, da sich der Krieg in der Region ausbreitet. Der griechische Staat hat die Patriot-Raketen 2021 in Saudi-Arabien stationiert, um die Ölförderanlagen von Aramco zu schützen

Die Demonstration am Sonntag war der Beginn der Proteste gegen diese Barbaren, die die Welt zu ihren Gunsten neu aufteilen wollen. Ab heute sind größere Demonstrationen in allen größeren Städten organisiert.

Die Rote Fahne Redaktion wird weiter berichten.