Heilbronn: Protest gegen US-Angriffskrieg im Iran – weder Mullah noch Schah!

Im Mittelpunkt der Montagskundgebung am 2. März stand der aktive Widerstand gegen den drohenden Dritten Weltkrieg. Einheitlich verurteilten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran. „Es ist verständlich, wenn Iraner im Exil über den Tod des blutigen Diktators Chamenei erleichtert sind. Aber die USA werden sicher keine Demokratie in den Iran bringen! Sie wollen Chamenei durch Schah Pahlawi ersetzen, also einen neuen Diktator unter ihrer Kontrolle.“



Am offenen Mikrofon wurde von Protestaktionen in aller Welt berichtet. In über 50 Städten der USA forderten Demonstranten einen "Regime Change" im eigenen Land und verglichen die Methoden von Chamenei und Trump.



Die MLPD Heilbronn zog die Verbindung zum Kampf gegen den Militarismus und gegen die Aufrüstung in Deutschland. „Die Regierungsparteien und die Grünen sehen keinen Anlass zur Verurteilung des Angriffskriegs von USA und Israel. Das Völkerrecht spielt keine Rolle mehr. Also wären sie auch bereit, die Bundeswehr-Soldaten als Kanonenfutter in ihre Kriege zu schicken.“ Der Jugendverband REBELL beteiligt sich an den Aktivitäten am 5. März gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht.