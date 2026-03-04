Iran-Krieg: Demokratische Montagsaktion am 2. März

Ein breites Bündnis aus Mitgliedern von – z. B. Dresden – Stadt des Friedens, Die Linke, den jungen Linken, DKP, von Gewerkschaftern, der MLPD und des REBELL und seiner Gaza-Soli-AG und Parteilosen war zusammengekommen.

Es gab viele Redebeiträge, vor allem auch Redebeiträge von Jugendlichen, die zum Schulstreik gegen die Wehrpflicht aufgerufen haben. Selbst ganz junge Menschen aus Palästina im Alter von ca. zwölf bzw. dreizehn Jahren trauten sich ans offene Mikrofon. Sie berichteten, über die vielen Kriege im arabischen Raum, über die Menschen, die ihre Wohnungen verlieren, da sie zerbombt werden, darüber, dass das Essen immer weniger wird, dass es viele Verletzte gibt, und dass sie es überhaupt nicht gut finden, dass Kriege stattfinden. Anschließend haben die Jungs noch für Palästina gespendet.



Es blieben viele Menschen stehen, hörten zu, spendeten Beifall und begrüßten, dass wir gegen den Krieg im Nahen Osten protestierten. In allem war es eine sehr gelungene Montagsaktion.

An alle Mitstreiter herzliche Grüße aus Dresden.