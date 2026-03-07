Jetzt über Zeckenschutzimpfung informieren

Mit jedem Jahr steigt auch das Ausbreitungsgebiet von Zecken. Auch im wunderschönen Thüringer Wald, in Truckenthal, lauert der kleine Blutsauger.

Ihre Bisse können in seltenen Fällen zu Hirnhautentzündungen führen, wogegen eine Impfung schützt.

Das Risikogebiet wandert jedes Jahr immer weiter in Richtung Norden. Neben Bayern, Baden-Württemberg und großen Teilen von Thüringen und Sachsen sind inzwischen auch weitere angrenzende Bundesländer betroffen. Wer in einem ausgewiesenen Risikogebiet wohnt, bekommt die Impfung kostenlos, da sie von der Stiko (Ständige Impfkommission) empfohlen ist.

Auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts gibt es Antworten auf häufige Fragen zur Impfung

Und hier die Karte mit den inzwischen ausgewiesenen Risikogebieten

