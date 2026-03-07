An alle Sommercamper

An alle Sommercamper

Jetzt über Zeckenschutzimpfung informieren

Der Sommer steht unaufhaltsam vor der Tür und die Vorfreude auf das Sommercamp des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation Rotfüchse, das jedes Jahr im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal stattfindet, steigt.

Korrespondenz
Jetzt über Zeckenschutzimpfung informieren
Eine am Menschen saugende Zecke (foto: Simon Eugster --– Simon / ?! 19:21, 26 October 2006 (UTC) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1312872)

Mit jedem Jahr steigt auch das Ausbreitungsgebiet von Zecken. Auch im wunderschönen Thüringer Wald, in Truckenthal, lauert der kleine Blutsauger.
Ihre Bisse können in seltenen Fällen zu Hirnhautentzündungen führen, wogegen eine Impfung schützt.

 

Das Risikogebiet wandert jedes Jahr immer weiter in Richtung Norden. Neben Bayern, Baden-Württemberg und großen Teilen von Thüringen und Sachsen sind inzwischen auch weitere angrenzende Bundesländer betroffen. Wer in einem ausgewiesenen Risikogebiet wohnt, bekommt die Impfung kostenlos, da sie von der Stiko (Ständige Impfkommission) empfohlen ist.

 

Auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts gibt es Antworten auf häufige Fragen zur Impfung

 

Und hier die Karte mit den inzwischen ausgewiesenen Risikogebieten

 

Hier gibt es alle Infos zum Sommercamp