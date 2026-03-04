Keine Opfer für die Kriege und Profite der Reeder!

Sie fordern:„Die Gebiete der kriegerischen Auseinandersetzungen sind unverzüglich als Kriegsgebiete zu deklarieren. Die Regierung und die Reeder müssen die sofortige und sichere Rückführung der Seeleute gewährleisten! Wir arbeiten nicht für ihren Krieg!“

Kein Vertrauen in die Regierung und diejenigen, die mit dem Leben der Seeleute spielen!

Mit dem organisierten entschlossenen Kampf der Seeleute zusammen mit allen Arbeitern verstärken wir den Kampf für die Befreiung des Landes vom Kriegsgemetzel. Alle Seeleute, ihre Familien, ihre Frauen und Kinder, die Studentenvereine, die Gewerkschaften und Massenorganisationen von Piräus werden aufgerufen, diesen Streik zu unterstützen und an den Versammlungen im Hafen von Piräus teilzunehmen.

Am Donnerstag um 12:00 Uhr wird ein Autokorso gebildet und zum Ministerium für Schifffahrt demonstriert. Sie verlangen vom Minister eine sofortige Zusage für die Sicherheit und Rückführung der Seeleute. Rote-Fahne-News wird weiter aktuell berichten.