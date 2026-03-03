Krieg zwischen Pakistan und Afghanistan

Die faschistischen Taliban antworteten mit Drohnenangriffen auf Militärstützpunkte in Pakistan, darunter in der Hauptstadt Islamabad, gut 150 Kilometer von der Grenze entfernt. Beide Seiten führen jetzt vor allen Dingen solche Zerstörungsangriffe durch.

Verschiedene Terroranschläge als Vorwand

Anfang Februar tötete ein Selbstmordattentäter Dutzende schiitischer Muslime in einer Moschee in Islamabad. Angriffe auf Armee- und Polizeieinrichtungen folgten. Laut der pakistanischen Regierung sollen die pakistanischen Taliban (TTP) dahinter stecken. Das Taliban-Regime in Afghanistan soll diese, so die pakistanische Regierung weiter, unterstützen. Damit wurde die Kriegserklärung begründet.

Pakistans Verteidigungsminister bezeichnete Afghanistan in seiner Kriegserklärung auf X außerdem als "indische Kolonie" und wirft dem Faschisten Modi vor, die Taliban zu unterstützen. Indien leugnet jede Verbindung – Pakistan und Indien, beides Atommächte, hatten gerade erst im letzten Jahr einen kurzen, konventionellen Krieg geführt, den Pakistan ähnlich begründet hatte.

USA fördern den Krieg

"Die Vereinigten Staaten unterstützen das Recht Pakistans, sich gegen Angriffe der Taliban zu verteidigen", teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag (Ortszeit) mit. Zumindest aus Sicht der USA geht es um die strategische Schwächung Chinas – China unterhält mit dem China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) eines seiner wichtigsten Infrastruktur- und Handelsprojekte dort, nämlich eine der sechs Land-Handels- und Infrastrukturkorridore der Neuen Seidenstraße. Dieses Projekt hat nach verschiedenen Berichten ein Investitionsvolumen zwischen 46 und 65 Milliarden US-Dollar. Gerade erst im letzten Jahr war dessen Erweiterung nach Afghanistan vereinbart worden. Peking hat Pakistan in den vergangenen Jahren wirtschaftlich gestützt. Mit CPEC werden 33 Milliarden Dollar in die Energieversorgung investiert.

China zeigte sich dementsprechend "zutiefst besorgt" und ruft "beide Seiten auf, ruhig zu bleiben und Zurückhaltung zu üben", so die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am vergangenen Freitag. Pakistan und Afghanistan sollten "so bald wie möglich eine Waffenruhe erzielen und weiteres Blutvergießen vermeiden".

Merz-Regierung besorgt um Abschiebe-Deal

Und die Bundesregierung? Deren vordergründige Sorge ist, ob ein neuer Krieg nicht doch eventuell einen Fluchtgrund darstellen und ihr Abschiebeabkommen mit dem von den USA als "besonders ausgewiesene globale Terrorgruppe" ("Specially Designated Global Terrorist group") bezeichneten Taliban-Regime gefährden könnte.