Landtagswahl: Erstmals ab 16!

Was bekam bei einem Südwestfunk-Wahlpodium mit Schülerinnen und Schülern am meisten Beifall? „Wir ziehen nicht für Fritze Merz und seine reichen Kumpels in den Krieg!“



Dies war von der Kandidatin der Linkspartei. Recht hat sie; wir wollen nicht unsere Fähigkeiten, Arbeitskraft und die Zukunft für Mord und Totschlag im Krieg einsetzen. Weg mit der Wehrpflicht! Macht mit am Schülerstreik am 5. März gegen Wehrpflicht!



Die Landtagswahl polarisiert. Die AfD versucht unter der Jugend mit Social Media zu punkten. Und sie versucht, sie auf die Migrantinnen und Migranten als Sündenböcke zu lenken. Sie verbreitet somit Spaltung und Rassismus. Dagegen wollen junge Menschen aus verschiedenen Nationalitäten und Kulturen zusammenleben und arbeiten.



Internationalismus ist Trumpf! Scheinheilig sind Teile der AfD gegen eine Wehrpflicht, aber für eine massive Aufrüstung.