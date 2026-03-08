Hat der Dritte Weltkrieg schon begonnen?

Neben den direkt beteiligten Ländern wie Israel, den USA und dem Iran wurden Bahrain, Irak, Jordanien, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Zypern von iranischen Raketen und Drohnen angegriffen. Daneben Militärbasen von Frankreich, Großbritannien und Italien. Mit dem Iran verbündete Milizen haben in Jemen und im Libanon militärisch eingegriffen. In Karatschi/Pakistan haben US-Soldaten bei Protesten vor der US-Botschaft 11 Menschen erschossen.

Zum Vergleich wird im theoretischen Organ der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG „Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution“ beschrieben: „Am 1. Weltkrieg von 1914 bis 1918 waren 28 Staaten mit einer Gesamtbevölkerung von 1,5 Milliarden Menschen beteiligt. Im II. Weltkrieg von 1939 bis 1945 waren es sogar 40 Staaten mit einer Gesamtbevölkerung von 1,7 Milliarden Menschen, d. h. 80 Prozent der Weltbevölkerung. Hier standen sich Millionenarmeen gegenüber: Im 1. Weltkrieg wurden 70 Millionen und im II. Weltkrieg 110 Millionen Menschen zum Kriegsdienst eingezogen.“

Von einer vergleichbaren weltweiten militärischen Massenmobilisierung kann noch nicht gesprochen werden. Doch die Hemmschwelle dafür ist bei den faschistischen Machthabern imperialistischer Staaten, vor allem der USA als Hauptkriegstreiber, enorm gesunken.

Auch bürgerlich-demokratische Regierungen wie Frankreich oder Deutschland erklären das Völkerrecht zum Erhalt des Weltfriedens immer offener als lästiges Regelwerk aus vergangenen Tagen und werben unverhohlen für eine gewaltsame Durchsetzung ihrer eigenen imperialistischen Ziele. Die dramatische Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten führt auf schreckliche Weise vor Augen, dass die weltweite Hochrüstung nicht dem Erhalt des Friedens dient, sondern allein der militärischen Vorbereitung eines 3. Weltkrieges.

Doch der Imperialismus ist nicht allmächtig! Auf Dauer kann kein Krieg gegen die Massen der Welt geführt werden!